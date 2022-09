Berlusconi compie 86 anni. Gli auguri travolgenti di Lino Banfi: «Buon compleanno, raghezzo!» (video)

I meme, i video che lo ritraggono osannato dai tifosi del Milan negli anni in cui ne era presidente, un affettuosissimo quanto spassoso «raghezzo» rivoltogli da Lino Banfi, gli auguri istituzionali di Forza Italia. Silvio Berlusconi compie oggi 86 anni, celebrando un compleanno che porta con sé – anche – la soddisfazione del ritorno in Senato.

Gli auguri di Forza Italia: «Il regalo lo hai fatto tu agli italiani»

«Anche se il regalo lo ha fatto di nuovo lei agli italiani, buon compleanno caro presidente Berlusconi. Auguri!», ha scritto su Twitter il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, seguito poi da altri esponenti azzurri, che al loro leader hanno rivolto auguri sempre a cavallo tra l’affetto personale e il ruolo politico. Da Deborah Bergamini al Andrea Mandelli, da Matilde Siracusano e Giuseppe Moles, a Maurizio Gasparri, i parlamentari azzurri non hanno mancato di sottolineare, insieme all’affetto, anche l’importanza della figura di Berlusconi nella politica italiana e non solo. «Rappresenti la forza, la coerenza, la saggezza. È un onore essere al tuo fianco con lealtà e con amicizia. Auguri Presidente!», ha scritto Gasparri. Si è affidato poi a un semplice «Auguri, Silvio», corredato da una bella foto, il profilo ufficiale di Forza Italia.

Il Monza omaggia il «presidentissimo». La gratitudine di Milan e tifosi

Ma al «presidente» sono giunto numerosi anche gli auguri del mondo calcistico che ha guidato e ancora guida. Non solo quelli del Monza, che ne postato una foto con la sciarpa della società, scrivendo «Tanti auguri, Presidentissimo». Anche quelli del Milan, che ne ha postato una foto con alle spalle il simbolo della squadra, cinguettando il proprio messaggio di «Tanti auguri di buon compleanno a Silvio Berlusconi» in inglese e in italiano. Numerosi poi gli auguri dei tifosi rossoneri, che assicurano una gratitudine per «averci portato sul tetto del mondo» che durerà «per sempre». «Prima di Lui avevo 10 scudetti e 2 coppe dei campioni. Dopo di Lui,18 scudetti e 7 ChampionsLeague. Sarà per sempre IL Presidente del Milan. Happy b-day al Nostro Silvio Berlusconi», ha spiegato il profilo “Milan Memories”, con un messaggio che sembra dare voce a moltissimi.

Gli auguri travolgenti di Lino Banfi a Berlusconi: «Buon compleanno, raghezzo!»

Ma su tutti sono forse gli auguri di Lino Banfi a restituire l’idea della consuetudine e dell’affetto che Silvio Berlusconi sa conquistarsi anche al di là dei ruoli. «Silvio Berlusconi compie 86 anni? Sì lo so, lo chiamerò più tardi come faccio ogni anno per fargli gli auguri. Lui quando mi chiama mi dice: “Buon compleanno vecchio”, io invece gli dirò: “Buon compleanno, raghezzo”, ha rivelato l’attore all’Adnkronos. «So che sarà difficile parlarci, perché in questo periodo ha molto da fare, ma proverò a chiamarlo lo stesso perché ci tengo molto, siamo amici e ci vogliamo bene», ha concluso Banfi, che a sua volta ha compito 86 anni lo scorso 9 luglio e che ormai molti anni offrì un racconto esilarante del suo primo incontro con il Cav.

Quando Banfi raccontò il suo primo incontro con Silvio Berlusconi