Francesco Facchinetti silenzia i vip “rossi”: «Il Pd è un partito inutile, non ha fatto nulla»

In un video Francesco Facchinetti fa a pezzi quei personaggi del mondo dello spettacolo che – per andare contro la Meloni, si sono «coperti di ridicolo». Parole durissime, le sue: «Al posto di essere incazzati con la destra, incazzatevi con il Pd, un partito inutile». Da Elodie a Loredana Bertè, dai Maneskin a Francesca Michielin, la lista del coro anti-Giorgia è lunga. «Qualcuno addirittura scomoda parole come “resistenza” quando non sapete un cazzo della resistenza. Usate le parole giuste, usate la parola “opposizione”, perché le parole hanno un peso».

Francesco Facchinetti: «Quanta ignoranza allucinante»

Poi va all’attacco dell’influencer Giulia Torelli, «Qualcun altro addirittura ha detto che non bisognerebbe far votare i vecchi. E che i vecchi non devono avere diritto di voto in questo Paese perché non sanno chi votare. Si sostiene che i vecchi non sappiano niente e la Meloni ha vinto grazie ai vecchi. Capite l’assurdità?» prosegue, «Ma come caz*o si fa a scrivere ancora la parola “fascista”? E pensare che l’Italia possa ritornare ancora com’era in regime fascista? Ma sapete che caz*o state dicendo o no?». Bolla tutte le critiche in tal senso come «ignoranza allucinante».

«Il Pd non ha fatto nulla in vent’anni»

Infine l’affondo contro il Pd: «Al posto di essere incazzati con la destra o con la Meloni, incazzate*i con la sinistra, col Pd, un partito inutile. Negli ultimi 20 anni che cos’ha fatto? Nulla. La politica del Pd sapete qual era? Dire agli altri quanto fossero stronzi».

Francesco Facchinetti e la sicurezza nelle città

Alcune settimane fa Francesco Facchinetti aveva dato ragione a Emis Killa sulla mancanza di sicurezza a Riccione. Ne erano derivate polemiche. E lui era andato al contrattacco: «L’Italia è un Paese pieno di ignoranti, nel senso che ignorano la realtà. Dire Roma non è una città sicura, Milano non è una città sicura, Riccione non è una città sicura, non vuol dire che mi fanno schifo Milano, Roma o Riccione.