Fiumicino, barista gli nega l’alcol, il romeno lo minaccia con la motosega: «Sono come Scarface»

«Vi faccio a pezzi, modello Scarface». Così un 33enne romeno ha minacciato il titolare di un bar di Passoscuro, sul litorale romano di Fiumicino, che si era rifiutato di servirgli da bere gratis. È accaduto in pieno pomeriggio. Il 33enne romeno è stato rintracciato dai carabinieri che lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e porto abusivo di oggetti atti offendere.

Fiumicino, il romeno sguaina una motosega

L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, era sottoposto alla misura dell’obbligo di firma,. Intorno alle 17 si è presentato in un bar di Passoscuro di cui è frequentatore. Ubriaco, ha chiesto alcolici ma il barista si è rifiutato di servirglieli. Di fronte alla risposta negativa il 33enne, che normalmente svolge lavori agricoli, ha sguainato una motosega e ha minacciato il barista di farlo a pezzi modello Scarface se non gli avesse dato quanto richiesto.

I clienti del bar chiamano i carabinieri

Alcuni clienti del bar hanno chiamato i carabinieri di Fiumicino e sul posto è arrivata una pattuglia della stazione di Passoscuro. Sentite le sirene, il 33enne è fuggito. Dopo averlo cercato senza esito i militari hanno deciso di attenderlo in caserma dove effettivamente si è presentato essendo sottoposto all’obbligo di firma. L’uomo è stato perquisito e trovato in possesso di una roncola di 40 centimetri. È stato trattenuto in caserma ma ha tentato di fuggire e al termine di una colluttazione è stato ammanettato. Poi l’arresto è stato convalidato dal magistrato ma il 33enne è stato poi rimesso in libertà e sottoposto di nuovo all’obbligo di firma.