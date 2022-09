È morto a Dubai l’ex parlamentare Amedeo Matacena: stroncato da un infarto a 59 anni

È morto ieri pomeriggio a Dubai Amedeo Matacena. L’ex parlamentare, che aveva 59 anni, aveva accusato un malore nei giorni scorsi per il quale era stato ricoverato e poi dimesso. Sarebbe stato stroncato da un infarto mentre viaggiava sull’ambulanza durante il trasferimento in ospedale.

La notizia, diffusasi ieri pomeriggio a Reggio Calabria, la città in cui l’ex deputato di Forza Italia aveva vissuto prima di trasferirsi negli Emirati arabi, è stata confermata dai legali dell’ex parlamentare, Marco Tullio Martino, Enzo Caccavari e Renato Vigna.

Matacena viveva da dieci anni a Dubai

Matacena viveva da dieci anni a Dubai, dove si era rifugiato in seguito alla condanna in Italia per concorso esterno in associazione mafiosa. Matacena era stato ricoverato nei giorni scorsi in ospedale per un malore accusato improvvisamente, ma era stato poi dimesso: sarebbe deceduto quindi nell’ambulanza che lo stava riportando in ospedale dopo un nuovo malore.

Amedeo Matacena era stato eletto in Parlamento nel 1994 con Forza Italia e confermato nella carica nel 1996, ma poco tempo dopo era incappato nelle maglie della giustizia con il coinvolgimento in un troncone della maxi inchiesta “Olimpia” nell’ambito della quale gli era stata inflitta la condanna definitiva a 5 anni con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Pena successivamente ridotta dalla Suprema corte a 3 anni. Nell’agosto di quest’anno gli era stato revocato il mandato di custodia cautelare spiccato nell’ambito di un’altra inchiesta per appropriazione indebita in cui era stato implicato anche l’ex ministro Caludio Scajola, che avrebbe cercato di aiutare Matacena a fuggire in Libano.

Amedeo senior aveva creato la “Caronte”

Matacena era stato legato sentimentalmente all’annunciatrice televisiva Alessandra Canale. Dopo il divorzio dall’ex moglie, Chiara Rizzo, si era da poco risposato con Maria Pia Tropepi, ex modella e medico, attualmente in attesa di due gemelli. Il padre di Matacena, Amedeo senior, morto nel 2003, aveva creato la società «Caronte» per la gestione dei servizi di traghettamento nello Stretto di Messina ed era stato presidente della Reggina calcio.