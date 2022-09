È morta la moglie di Marcello Pera. FdI si stringe intorno all’ex-presidente del Senato

Un grave lutto ha colpito l’ex-presidente del Senato Marcello Pera. Mercoledì sera è infatti morta sua moglie Antonia Tomei. Aveva 92 anni. Livornese, aveva lavorato alla Banca Toscana. «Cordoglio e vicinanza a Pera per la scomparsa di sua moglie Antonia» è stata espressa a nome di tutti i deputati di Fratelli d’Italia, dal capogruppo a Montecitorio Francesco Lollobrigida. Identiche espressioni di affetto sono giunte dal partito toscano.

Antonia Tomei è morta mercoledì sera

«Fratelli d’Italia – si legge in una nota firmata da Francesco Torselli e Vittorio Fantozzi, rispettivamente capogruppo e vice nel consiglio regionale nonché dai coordinatori comunale e provinciale di Lucca, Marco Martinelli e Riccardo Giannoni – si stringe intorno al Presidente Pera in questo momento di grande dolore per la scomparsa della moglie Antonia Tomei. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia».

Il cordoglio di Lollobrigida

«Ho appreso con dispiacere della scomparsa della signora Antonia Pera – ha scritto a suo volta Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia -. Posso sinceramente dirmi onorato di averla conosciuta, ed è stata davvero una guida importante per suo marito. Al professor Marcello Pera le mie più sentite condoglianze». A queste voci di condivisione del grande dolore che ha colpito il presidente Pera uniamo anche quelle della direzione e della redazione del Secolo d’Italia.