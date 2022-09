“Coletta voleva governare con i voti della destra”: Zaccheo spiega la cacciata del sindaco di Latina

“Coletta? Un mistificatore seriale che voleva governare con i voti della destra. Adesso mi auguro che l’inchiesta vada avanti, intanto è andato a casa”. Lo dice all’Adnkronos l’ex sindaco di Latina Vincenzo Zaccheo, all’indomani dalla “cacciata”‘del primo cittadino Damiano Coletta con le dimissioni di massa presentate dal notaio dai consiglieri di opposizione.

“La storia è semplice – racconta – Vengo candidato nel 2021 a ferragosto da tutta la coalizione del centrodestra, arrivo al 47%, c’é un ballottaggio e stranamente Coletta, che era andato col 34%, vince. Alcuni cittadini si sono accorti che era accaduto qualcosa dentro ai seggi e presentano un ricorso. Tar e Consiglio di Stato affermano che il voto di Latina è stato fortemente inquinato, in maniera sistemica. E’ stato compiuto un ‘atto criminoso’, vero è che mandano a rivotare e io dal 47% ho preso il 61%. Non è finita. Attenzionate tutte le 116 sezioni del ballottaggio, è emerso che 75 sono inquinate. Viene quindi aperta un’inchiesta giudiziaria sia sul primo turno che sul ballottaggio: di fatto Coletta non aveva la maggioranza lo scorso anno, non la aveva quest’anno. Forza Italia ha dato un sostegno e hanno fatto una maggioranza programmatica che gli ha permesso di reggere un anno”.

Non solo. “Durante quel periodo in cui sono stato all’opposizione – prosegue Zaccheo – ho scoperto che Coletta si è perso 6milioni di euro per la messa in sicurezza delle scuole, che ha fatto distrazioni di risorse, diceva di aver ripianato i debiti ma lascia la città con 65 milioni di debiti. Il commissario prefettizio ha dovuto fare un riequilibrio di bilancio e pagare un debito di 3 milioni circa, di cui 1,2 milioni di euro di interessi. La Corte dei Conti censura 5 anni della gestione di Coletta – continua – Con la mia opposizione ho scosso anche le coscienze di chi, in Forza Italia, stava mantenendo la maggioranza programmatica: vero è che non gli ha poi più dato la fiducia. Ieri siamo andati dal notaio per dimetterci e tornare al voto. Quello che era il sindaco ha oltraggiato in televisione la città, dicendo che era piena di fascisti, di malavita organizzata. In questa città è stata scritta una delle pagine più belle del Novecento e non può essere trattata così. Deve andare a casa anche perché ha creato solo disastri”.