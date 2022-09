Cernobbio scommette sulla Meloni. Marcegaglia: le sfide sono difficili, lei ci sta lavorando molto

In attesa del suo intervento in programma domani, a Cernobbio si guarda con attenzione e ottimismo soprattutto a Giorgia Meloni. E sulle sponde del lago di Como, il forum organizzato da The European House-Ambrosetti, il tradizionale appuntamento di inizio settembre che riunisce il mondo dell’economia, della finanza e della politica, manager e banchieri per cui il dopo-Draghi è già cominciato, promuovono il centrodestra e i leader della coalizione. A partire da Emma Marcegaglia, presidente dell’omonimo gruppo (leader nella siderurgia) ed ex numero uno di Confindustria, che nel dettare priorità e obiettivi – Energia, Pnrr e conti – non si dice preoccupata rispetto alla probabile discontinuità a Palazzo Chigi dopo il 25 settembre.

«Se il centrodestra andasse al governo – ha sostenuto la Marcegaglia in un clima disteso tra i big presenti al Forum – dovrebbe tenere tre punti saldi. Il Pnrr, che non si può ridiscutere perché i ritardi sarebbero negativi in quanto non consentirebbero di ricevere i fondi. L’attenzione ai conti pubblici che Berlusconi e altri leader della coalizione hanno promesso. E, infine, l’energia: il fatto che si voglia puntare su rigassificatori e nucleare è positivo». Insomma, tra gas, inflazione galoppante e conti pubblici, per la leader della siderurgia a Cernobbio agitare lo spauracchio antifascista che continua a evocare una campagna avvelenata dalla sinistra, non funziona. Tanto che dichiara (e La Stampa in edicola oggi riporta): «Sta lavorando molto. Ha un rapporto con gli Usa interessante. Parla con gli investitori. Mi pare che la volontà di dimostrare che è una persona che capisce la complessità ci sia, poi si vedrà».

Dello stesso tenore il discorso del vicepresidente del gruppo ospedaliero San Donato, Paolo Rotelli, che rivolgendosi alla platea conferma: «Chiunque governi non ci preoccupa», afferma perché «la priorità è tutelare gli operatori sanitari privati accreditati che stanno sopportando un aumento dei costi, che continuano a investire – come abbiamo fatto con il San Raffaele e il Galeazzi – ma vengono penalizzati rispetto agli ospedali pubblici cui è garantito un aiuto in bilancio contro i rincari dell’energia». Così come, pur invocando cautela e intese (specie in ambito europeo), anche Riccardo Illy, vicepresidente di Illycaffè ed ex governatore friulano, ammette di non vedere sconvolgimenti rivoluzionari all’orizzonte. «Mi aspetto la continuità dei rapporti con l’Ue e con il resto dell’Occidente. Stabilità nel sostegno all’Ucraina. E attenzione ai temi dell’energia», si limita a dire.

Non solo. Tra sfide globali e caos interno, la promozione di centrodestra – con la Meloni in testa – arriva anche dai banchi della finanza. Dove si respira un’aria apparentemente distesa e nelle cui fila pregiudizi politici. Timori di un isolamento italiano. E spauracchi evocati ad arte dalla sinistra in panne, sembrano azzerati e tenuti fuori dalla sala del Forum e dai discorsi dei suoi protagonisti. Come dimostrano, due esempi su tutti, Roberto Nicastro, presidente di Banca Aidexa, che non si mostra impensierito sui temi in agenda e ribadisce: «Il nuovo governo avrà due priorità: il Pnrr e l’uscita dolce dal sistema di crediti garantiti dallo Stato per le pmi».

O Andrea Battista, amministratore delegato di Net Insurance, che ammette serenamente che «il nuovo governo non ci preoccupa, perché il sentiero è tracciato tra Pnrr, Tpi (il nuovo scudo anti-spread della Bce) e Mes. Se ci si comporta bene, l’Europa ci sosterrà, altrimenti si dovranno operare correzioni in corsa», come – ricorda Il Giornale a riguardo – accaduto per la prima manovra del governo gialloverde nel 2018. E poi, come hanno rimarcato tutti un po’ tra le righe: se la Meloni e il centrodestra sapranno vincere le sfide che hanno di fronte «lo diranno i fatti. Ora diamo fiducia anche a loro»…