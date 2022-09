Caro energia, San Patrignano è a rischio: la bolletta del gas schizzata a 730mila euro

I costi dell’energia presentato il conto salato aggiornato a rincari e crisi internazionale anche a San Patrignano. Perché i rincari in bolletta non tengono conto di niente e di nessuno: e ora comincia a toccarsi con mano quanto e dove i prezzi schizzati alle stelle arrivano a infierire su imprese e famiglie. Le bollette rivedute e corrette alla luce di aumenti record concretizzano l’incubo anche in luoghi in cui – come gli ospedali o le comunità di recupero e riabilitazione – la garanzia di poter far fronte all’approvvigionamento energetico significa – letteralmente – riuscire a sopravvivere. Realtà come quella di San Patrignano appunto, che rischia di dover chiudere interi settori a causa dell’aumento vertiginoso dei prezzi di energia e materie prime.

San Patrignano, il caro energia decuplica la bolletta: il conto choc da 730.000 €

I costi delle utenze sono, infatti, drammaticamente aumentati anche per la comunità, che nei giorni scorsi ha ricevuto una bolletta da 730mila euro per il gas, consumato nel solo mese di agosto. Più di dieci volte la cifra della pagata per lo stesso periodo lo scorso anno, quando la bolletta era stata di 70mila euro. A riferirlo è la stessa comunità, che in una nota spiega: «Sono cifre che rendono la dimensione tragica del fenomeno. I costi dell’energia hanno oggi un impatto tale su San Patrignano da mettere a repentaglio le attività previste per la formazione dei ragazzi e ragazze in percorso di recupero. Il rischio – spiega la nota – è pregiudicare addirittura il modello di sostenibilità economica che la comunità ha saputo realizzare. E quindi la sua capacità di accogliere un numero sempre maggiore di persone».