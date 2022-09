Al concerto di Cristina D’Avena un maniaco si spoglia sotto il palco e molesta le fan

Incredibile ma vero. Fuor d’opera hard al concerto di Cristina D’Avena, quaranta anni di carriera canora dedicata ai bambini e alle indimenticabile sigle dei cartoni. Nel bel mezzo dello show un maniaco si è spogliato nudo sotto il palco di piazza Rossellini a Ladispoli. Davanti a una pubblico di famiglie e ragazzini, accorsi ad applaudire la beniamina dei piccoli. Per ascoltare spensierati e canticchiare “Occhi di gatto” e altre popolari sigle per bambini.

Al concerto di Cristina D’Avena spogliarello di un maniaco

“C’è un uomo nudo, lo abbiamo anche fotografato: intervenite, presto”, a dare l’allarme due ragazze sconcertate. Nell’area del sottopalco – racconta il Messaggero – si agitava un uomo nudo. Mentre cantava a squarciagola i ritornelli dei mitici brani della D’Avena. Sulle note di “Noi puffi siamo così” e “Kiss me Licia” si consumava la sgradevole scena.

Molestie, palpeggiamenti e l’intervento degli agenti

Dopo l’allarme gli agenti del commissariato di via Vilnius – racconta il quotidiano romano – si sono subito attivati. Come se non bastasse una delle due sorelle che ha denunciato lo spogliarello dell’invasato è stata molestata. “Un clima surreale ma anche tanta rabbia di alcuni tra i presenti in piazza pronti a scagliarsi sul maniaco. Provvidenziale l’arrivo dei poliziotti in borghese che hanno evitato il linciaggio”.

La tentata fuga del molestatore

Il molestatore, che poco prima con i boxer calati avrebbe importunato altre mamme, vistosi braccato ha ritirato su la cerniera dei pantaloni. Poi ha tentato la fuga confondendosi tra gli spettatori. Ma è stato inutile. Una volante della polizia di Ladispoli lo ha bloccato nei pressi della piazza. L’uomo, 65enne residente in città, non ha opposto resistenza. Né spiegato le ragioni del gesto. Quindi è finito in commissariato e ora difendere dall’accusa di violenza sessuale.

Le foto del delirio dell’uomo nudo sotto al palco

Le foto scattate dalle due donne in mezzo al delirio sono ora al vaglio degli investigatori. Fortunatamente nessuno sul palco si è accorto dell’accaduto. Il concerto della showgirl è proseguito senza sosta grazie anche al tempestivo intervento delle forze dell’ordine. Ringraziate pubblicamente su Facebook da una delle malcapitate. Alla fine il sindaco, Alessandro Grando, ha omaggiato l’artista consegnandole una targa speciale per i suoi 40 anni di carriera.