Zanicchi: «Meloni a Palazzo Chigi? Faccio il tifo per lei: è una donna capace e coerente»

«La Meloni a Palazzo Chigi? Come donna faccio il tifo per lei perché è una persona capace ed stata sempre coerente. È una donna di buona volontà. Sarebbe bello se diventasse la prima donna italiana presidente del Consiglio». È quanto svela Iva Zanicchi all’Adnkronos, ammettendo senza esitazione che alle prossime elezioni voterà ”sicuramente il centrodestra”.

Zanicchi: «Berlusconi riserva sempre delle sorprese»

La cantante sulla nuova discesa in campo di Berlusconi afferma: «Berlusconi riserva sempre delle sorprese e potrebbe fare la differenza e venire fuori molto bene da queste elezioni. L’importante è fare una buona campagna elettorale e mantenere fede a quello che si dice. Ho sempre amato Berlusconi – sottolinea la Zanicchi – l’ho sempre stimato moltissimo e ho sempre creduto nella sua forza e nella sua determinazione. Quello che spero è che valorizzi le persone valide che ha accanto e non quelle che non lo sono», aggiunge l’ex eurodeputato di Forza Italia lanciando un messaggio criptato al Cavaliere. «Con chi ce l’ho? Non ve lo dico, Berlusconi capirà cosa intendo», sottolinea.

«Bisogna andare a votare»

«Certo – prosegue – la campagna elettorale potevano spostarla un po’ e farla dopo le vacanze. Tra un comizio elettorale e un bel concerto la gente ovviamente ora sceglie il concerto. Questo è un momento molto importante per la democrazia del nostro paese – conclude la Zanicchi – bisogna essere saggi e scegliere le persone giuste. Ora dipende da noi chi mandare al governo, bisogna andare a votare».