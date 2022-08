Venezia, sul surf a motore sul Canal Grande. Brugnaro: «Imbecilli». Il video diventa virale

Sfrecciano con un surf a “motore” sul Canal Grande a Venezia tra gondole e vaporetti. Con la loro bravata due giovani hanno attirato l’attenzione dei turisti che li hanno immortalati. Un video, diventato subito virale sui social, è stato pubblicato anche dal sindaco, Luigi Brugnaro, sul suo profilo Twitter.

Venezia, il video è diventato virale

«Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della Città… chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli anche se le nostre armi sono davvero spuntate… servono urgentemente più poteri ai Sindaci in tema di sicurezza pubblica! A chi li individua offro una cena!». Lo scrive su Twitter il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, postando il video dei due che fanno sci d’acqua sul Canal Grande.

Brugnaro: «Individuati i due “eroi”»

I due sono stati poi individuati, ha reso noto Brugnaro sempre via Twitter. «A proposito dei due “eroi” di stamane, li abbiamo individuati! Le due tavole sono già state sequestrate e fra poco, senza dare ulteriori dettagli, i responsabili saranno tra le nostre braccia: verranno denunciati come meritano! Grazie a tutti per la collaborazione».

Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della Città… chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli anche se le nostre armi sono davvero spuntate… servono urgentemente più poteri ai Sindaci in tema di sicurezza pubblica!

A chi li individua offro una cena! pic.twitter.com/DV2ONO3hUs — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) August 17, 2022