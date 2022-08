Udienza papale con due imprevisti: sviene una guardia svizzera, un bimbo si piazza accanto al Papa (video)

Sta facendo il giro dei tg di tutto il mondo il video della guardia svizzera che sviene proprio alle spalle di Papa Francesco, nel corso dell’udienza generale del 17 agosto 2022. Un’udienza che passerà alla storia per due fuori programma: uno che ha spaventato i fedeli dell’Aula Nervi, l’altra che ha scatenato momenti di tenerezza con un bambino come protagonista.

Il primo imprevisto è arrivato con lo svenimento della guardia pontificia: un incidente che ha destato momenti apprensione in Aula Nervi questa mattina: il pontefice stava presentando la catechesi in lingua portoghese quando uno dei corazzieri addetto alla sua protezione si è accasciato rovinosamente a terra, a faccia in avanti.

Sono prontamente intervenuti gli uomini della sicurezza presenti nella sala e alcuni soccorritori che hanno aiutato la giovane guardia pontificia a rialzarsi, dopo qualche istante salutato da un caloroso applauso dei fedeli.

Il caldo romano di questi giorni e probabilmente l’impegnativa uniforme di foggia rinascimentale appesantita da spada e alabarda hanno contribuito al malore della guardia.

Dopo la guardia svizzera anche un vivacissimo bambino

L’udienza è poi potuta riprendere non senza però un ulteriore fuori programma. Dopo qualche minuto, infatti, durante i saluti ai pellegrini di lingua italiana un bambino è corso dal Papa ed è rimasto accanto a lui fino alla fine dell’udienza. Appena Bergoglio ha ripreso la parola ha detto: “Nell’udienza parlavamo del rapporto tra vecchi e giovani, è stato coraggioso questo – ha sottolineato riferendosi al bambino – e rimane tranquillo, eh?”.