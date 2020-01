Lo schiaffo del Papa: ecco cosa ha detto la fedele cinese a Bergoglio (video)

“Aspetta! Aspetta! Prenditi cura del popolo cinese. Stanno perdendo la fede!”. Avrebbe pronunciato queste parole la fedele cinese che ha strattonato papa Bergoglio la notte di San Silvestro. Su molti siti è stato enfatizzato il nesso tra la frase e l’insofferenza provata dal Pontefice. Insofferenza manifestata più per il riferimento alla questione del comunismo cinese che alla stretta di mano troppo vigorosa? La domanda maliziosa è rimbalzata sui Social, con altre interpretazioni molto più fantasiose. In una, si sostiene che la cinese avrebbe invece contestato Papa Francesco. Ipotesi smontata da questo video.

Cosa ha detto la cinese? Una supplica politica

Infatti, quando Bergoglio si sta avvicinando, la donna si fa il segno della croce. Ed è l’unica a farlo tra le persone inquadrate ed il suo gesto rivela subito una profondità di fede genuina. Non è l’atteggiamento di una fanatica venuta per dire: “Io c’ero”. Come osserva il sito Korazym.org, la signora cinese parla un inglese che sembra quello degli abitanti di Hong Kong.

Bergoglio ha perso la pazienza per la frase?

Si segna con la croce per rispetto verso la figura del Papa ed il suo gesto è quasi una supplica. La sconosciuta signora, che nessuno stranamente ha fermato o identitifcato, è andata a toccare un tasto dolente della politica Vaticana. La Chiesa di Papa Francesco “ha ha consegnato le chiavi del Paradiso a Xin jao Ping”. Per dirla con le parole del cardinale Zen. Quindi Bergoglio si è irritato per la frase? A dar retta ai vaticanisti più documentati è impossibile. Per un fatto molto semplice, ma sconosciuto alla maggioranza delle persone. Papa Francesco non capisce l’inglese. Tanto più un inglese sgrammaticato parlato da una cinese.

Il tema della sicurezza di Bergoglio

Il sito Report Difesa solleva un’altra obiezione. “Se la signora fosse stata un’esaltata che per vari motivi avesse voluto uccidere Papa Francesco? Per rattenerlo a lungo, poteva agevolare l’azione di un terrorista che voleva accoltellare il Pontefice? Oppure, ancora e più banalmente, tirandolo in quel modo ne avesse determinato la caduta con le conseguenze che questa poteva avere su una persona ormai in là con gli anni? Non porsi queste domande vuol dire essere in malafede. Nell’episodio che ha ormai fatto il giro del mondo bisogna rilevare che un deficit di attenzione c’è stato, da parte degli addetti alla sicurezza”.