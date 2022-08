Tromba d’aria in Salento: le immagini della supercella che si abbatte su Torre dell’Orso (video)

Alberi caduti e bagnanti in fuga dalle spiagge a causa di una eccezionale situazione atmosferica, una supercella, un temporale devastante che ha prodotto una tromba d’aria e ha colpito nel primo pomeriggio la costa adriatica del leccese tra Torre Sant’Andrea, Roca, Torre dell’Orso e San Foca di Melendugno. Un albero in particolare è caduto su alcune automobili in sosta. Alcuni alberi sono caduti sulle sedi stradali.

Che cos’è la supercella

La supercella è un tipo di temporale che si sviluppa in particolari condizioni atmosferiche predisponenti e ha come aspetto principale la presenza al suo interno di una corrente ascensionale in rotazione. Infatti tutta la struttura del cumulonembo ruota, nell’emisfero boreale, in senso antiorario.

Una supercella è formata da una singola cella convettiva ad asse obliquo, che riesce a rimanere attiva anche per molto tempo evitando che le aree di ingresso e uscita dei venti vadano a disturbarsi a vicenda.

La fenomenologia associata a questi temporali è generalmente molto intensa, con grandi volumi di pioggia concentrata in breve tempo, grandine anche di grosse dimensioni e forti venti. Ma la supercella è soprattutto il tipo di temporale da cui è più probabile che si formi un tornado.

In questo caso la supercella generata dalla rotazione di un mesociclone (un violento vortice d’aria) intorno alle 15:30 di oggi 16 agfosto ha toccato la costa adriatica salentina spostandsi rapidamente verso sud in direzione di Torre dell’Orso, Sant’Andrea e Otranto.

Il vento ha sradicato alcuni alberi, ha divelto la segnaletica stradale, danneggiato i dehors di alcuni locali e i pali delle luce, uno dei quali è caduto su un’auto. Sul posto gli agenti della polizia locale di Melendugno per dirigere le operazioni: fortunatamente, non è stata registrata alcuna conseguenza a persone.