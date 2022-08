Tajani: «Nessuno comprerebbe un’auto usata da Calenda. È litigioso, insulta tutti»

Antonio Tajani non si mostra preoccupato dalla nascita del terzo polo. «Se uno è di sinistra e fa l’accordo con la sinistra, poi il giorno dopo litiga e vuole fare il centro per qualche poltroncina. Chi comprerebbe un’auto usata da Calenda? Nessuno», dice il coordinatore nazionale di Fi.

Tajani: «Renzi e Calenda? Voto a terzo polo è inutile»

«Renzi-Calenda? Non si sa questi matrimoni quando iniziano e quando finiscono. È un voto inutile quello che si può dare al terzo polo. Terzo perché arriva terzo, dopo il centrodestra e il centrosinistra», ha aggiunto Tajani a “Controcorrente”. «Non è possibile allearsi con persone litigiose come Calenda, insulta tutti. L’Italia ha bisogno di persone serie, che una volta che hanno preso un impegno lo mantengono», osserva poi l’esponente azzurro.

«È giusto che Berlusconi torni dovefu ingiustamente cacciato»

«Sì, Berlusconi è un leader che rappresenta il centro, il partito popolare europeo. Abbiamo insistito perché si candidasse e alla fine ci ha detto di sì». Tajani lo annuncia a “La corsa al voto” su La7. Tornerà al Senato: «Giusto che chi sia stato cacciato ingiustamente abbia il diritto di tornarci», dice il coordinatore nazionale azzurro. A Berlusconi dispiacerà lasciare il Parlamento europeo: «Gli piace il contesto europeo, è il decano dei vertici».

Tajani: «Draghi? Prossimo premier sarà politico»

Chi sarà il premier indicato se Fi prendesse un voto in più degli alleati alle elezioni? «Il nome lo indicherà Berlusconi, d’accordo con gli altri leader. Non credo che in Forza Italia non ci siano persone in grado di fare il primo ministro. Potrebbe essere indicato Mario Draghi? «Siamo per un presidente del consiglio politico, la stagione dei tecnici è finita». E Tajani sarà nella squadra di governo? «Io non sono interessato a niente, torno in Italia dopo aver fatto di tutto per 20 anni in Europa».