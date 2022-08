Su TikTok i consigli a chi sposa un italiano: l’esperta è una influencer americana

Matrimonio: ecco cosa non fare se si sposa un italiano. Sui social si vede e si legge di tutto. Dalle polemiche politiche alle foto e ai video postati per tutto ciò che si fa fino ai consigli. In questi giorni sta facendo il giro del web un video su TikTok di una influencer americana che dà consigli a chi sposa un italiano. Cinque consigli sugli uomini italiani.

Matrimonio, i consigli di una influencer americana:

Primo fra tutti? Dare sempre ragione alla madre dello sposo, anche quando non ce l’ha. Naturalmente, per evitare polemiche. Ma non fatevi mettere nella condizione di scegliere tra voi e lei, aggiunge l’influencer. Perché? Non vincereste: “la mamma è sempre la mamma”. Il secondo consiglio fa riferimento al cibo, ovvero fare in modo che la pasta sia sempre al dente, “troppo molla non va bene”.

Matrimonio, non fatelo ingelosire

Altro consiglio tira in ballo il calcio: “non disturbatelo durante una partita di calcio”. Quarto consiglio? Non fatelo ingelosire: “Vi dirà che non è geloso ma lo è”. E l’ultimo consiglio? Non sposate nessuno che non sia italiano, scherza Sarah.

I luoghi comuni sugli italiani

Sugli italiani esistono molti luoghi comuni, stereotipi che spesso non corrispondono alla realtà. Eccone alcuni riassunti sul sito scambieuropei.ifo. Gli italiani sono sempre alla moda. Questo è uno degli stereotipi italiani più diffusi. Secondo gli stranieri, spesso, gli italiani si vestono sempre con stile, anche per fare le più semplici commissioni. Altro luogo comune: tutti gli italiani amano il caffè (e la pizza… e la pasta). O ancora, gli italiani gesticolano un sacco. E ancora: gli uomini italiani sono molto curati. Ed eccone un altro, gli italiani sono dei “mammoni”. “La mamma è sempre la mamma” e guai a toccare quella degli italiani. E infine, gli italiani non sanno guidare.