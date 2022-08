Renzi sarcastico: «Con il Pd c’è Di Maio, quello che ha abolito la povertà dal terrazzino»

Da una parte sbeffeggia Enrico Letta e compagni, che si unirebbero col diavolo pur di vincere le elezioni. Dall’altra usa toni forti, perché – correndo da solo – ha l’incubo della soglia di sbarramento. Matteo Renzi, a “Radio Anch’io”, prende di mira soprattutto i cosiddetti democratici, che poi tanto democratici non sono. «Con il Pd c’è Di Maio, quello che ha abolito la povertà dal terrazzino di palazzo Chigi. Il Pd si presta a questa sceneggiata». Lo afferma senza mezzi termini, ricordando la ridicola commedia di “Giggino” sul balcone.

Renzi contro il teatrino del “gioco delle alleanze”

«Dobbiamo essere seri», incalza il leader di Italia Viva. «Questo gioco delle alleanze è un incredibile teatrino, una fiction. È una commedia che non fa ridere». Probabilmente sulla base dei sondaggi, ironizza sul comportamento di Letta. «In questa campagna elettorale», afferma, «Letta è il miglior alleato della Meloni». Poi aggiunge, tanto per rimarcare l’idolatria per il suo “SuperMario”: «C’è un solo modo per riavere Draghi a Palazzo Chigi, sperare che il centrodestra non vinca le elezioni».

Una spolverata alla sua corsa solitaria

Rivendica, a mo’ di propaganda, la scelta di fare una corsa solitaria. «La verità», dice Renzi, «è che si va a elezioni mettendosi insieme per dividersi il giorno dopo. Ma in un sistema civile uno va con le sue idee. E poi, se nessuno ha la maggioranza, in Parlamento si fanno gli accordi. Noi andiamo da soli, con le nostre idee. Siamo gli unici che dicono che non ci interessa prendere tre posti in più per rinnegare tutto. Gli elettori sceglieranno».

Renzi e il… brutto anatroccolo

Forza Italia vi ha cercato? «Tutti dicono che non abbiamo voti, che siamo il brutto anatroccolo. Mi riferisco soprattutto a Letta. Poi facendo i conti si rendono conto che la nostra capacità politica viene criticata da tutti, ma poi tutti ci cercano», conclude.