Meloni: «Sull’ambiente dalla sinistra solo manifesti ideologici. Ci vuole una tutela seria»

«Mentre la sinistra parla di manifesti ideologici, noi affronteremo la tutela dell’ambiente in maniera seria, coerente, libera e innovativa, senza pregiudizi nei confronti dello sviluppo economico e delle nuove tecnologie. A cominciare dalla difesa del bene naturale per eccellenza: l’acqua». Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, postando un video sulle proposte di FdI per «difendere l’ambiente e la bellezza della nostra terra».

«La difesa dell’identità nazionale passa anche per la difesa del territorio»

«La difesa dell’identità nazionale e del nostro futuro passa anche per la difesa del territorio, della natura e della bellezza nella quale siamo immersi – afferma la leader di FdI nel messaggio video – Roger Scruton diceva che “l’ecologia è la quintessenza della causa conservatrice, perché è l’esempio di quella alleanza che noi difendiamo tra i morti, i vivi e i non ancora nati”. Fratelli d’Italia vuole affrontare la tutela dell’ambiente in maniera coerente, libera e innovativa. E senza pregiudizio alcuno nei confronti dello sviluppo economico o delle nuove tecnologie, come invece molto spesso accade a sinistra. A cominciare dalla difesa del bene naturale per eccellenza: l’acqua».

Meloni illustra le proposte di FdI a tutela dell’ambiente

«Servono interventi straordinari di manutenzione delle infrastrutture di trasmissione idrica, bisogna costruire invasi che consentano di raccogliere e riutilizzare l’acqua piovana, dobbiamo anche rivedere gli ostacoli burocratici e i pregiudizi che da tempo impediscono l’installazione degli impianti di desalinizzazione dell’acqua di mare che ci circonda e che è un’infrastruttura straordinaria. Impianti necessari – prosegue Meloni – anche per affrontare la problematica del cuneo salino all’interno dei fiumi. Quando si parla di ambiente la sinistra parla di manifesti ideologici, Fratelli d’Italia invece parla di terra, sole, aria e acqua. E dell’uomo in relazione a questa natura».