L’ironia di Giorgia Meloni: «Calenda non si sposa più con Letta, forse scappa con Renzi»

Giorgia Meloni dopo la rottura del leader di Azione col Pd. «Nuovo colpo di scena nella telenovela del centrosinistra. Calenda ci ha ripensato e non si sposa più con Letta, forse scappa con Renzi». Lo scrive in un post su Facebookdopo la rottura del leader di Azione col Pd.

Meloni: «Letta ora pensa al suo vecchio amore»

«Letta – osserva la leader di Fratelli d’Italia – mollato sull’altare pensa ora al suo vecchio amore, mai dimenticato, Conte. Il gran finale di stagione tra sette giorni, quando scadrà il termine per la presentazione delle alleanze». Il pensiero di Meloni in queste ore va agli italiani in difficoltà. «Nel frattempo, nel mondo reale famiglie e imprese lottano contro crisi economica e caro vita».

La reazione del web

Valanga di commenti al post. Scrive un utente: «Ho visto l’intervista di Calenda in speciale mezz’ora in più. Sono una barzelletta, inaffidabili “Italiani sveglia”». Un altro ancora scrive: «Abbiamo bisogno di Italia, abbiamo bisogno di voi. Un esempio… Il bonus 200 euro per il caro bollette, già pagate, è andato a pensionati, dipendenti, nullafacenti con reddito di cittadinanza … E niente alle Partite Iva». C’è chi osserva ironico: «Anche i letta piangono…». C’è poi chi dice: «Spero solo che gli elettori si rendano conto di che buffoni sono, una vergogna».

«Totale inaffidabilità della sinistra»

E chi preoccupato scrive: «Più che Calenda e Letta mi fa più paura chi andrà a votare questi personaggi». Un utente puntualizza: «Credo che l’Italia tutta si stia rendendo conto della totale inaffidabilità della sinistra, non riescono a durare tre giorni, figuriamoci al governo della nazione. Avanti così Giorgia, siamo forti della nostra coerenza e delle nostre eccellenze in termini di capacità della cosa pubblica». E infine c’è chi osserva con amarezza: «La politica di sinistra e la vita quotidiana delle persone viaggia su due mondi diversi ma comuni, le famiglie cercano di tenersi un lavoro e occupazione, la sinistra solo le poltrone.( Trova la differenza)».