Letta, lo sproloquio sul giornale spagnolo: “La Russia favorisce la destra”. FdI: «Sei anti-italiano»

Non bastava aver denigrato FdI ai microfoni della Cnn. Enrico Letta fa il bis e ancora volta usa un giornale estero per gettare fango sugli avversari. Questa volta tira in ballo l’ingerenza del Cremlino. «La Russia è entrata in questa campagna elettorale», ha detto in un’intervista al giornale spagnolo El Periódico, ripresa poi dall’Ansa.it. «C’è una forte ingerenza della Russia a favore della destra, perché (il governo russo) sa che la nostra posizione continuerà ad essere in linea con la posizione contraria a Putin». Letta ha però la memoria corta. Ha dimenticato, infatti, che proprio qualche giorno fa la Pravda, quotidiano comunista tanto caro anche alla sinistra italiana, aveva criticato l’atlantismo della leader di FdI. E in quell’occasione, guarda caso, dal Pd neanche una parola.

Bellucci contro Letta: «Danno incalcolabile per l’Italia»

Parole gravissime quelle di Letta che Maria Teresa Bellucci, deputato capogruppo FdI in commissione Affari sociali e candidata alla Camera, bolla come anti-italiane. «La campagna elettorale di Enrico Letta – dice la parlamentare – sbanda pericolosamente e finisce nel campo dell’anti-italianità. Le sue dichiarazioni rilasciate alla testata spagnola El Periodico – in merito a “una forte ingerenza russa che favorisce la destra” – rappresentano un danno incalcolabile per la reputazione del nostro Paese».

«Farebbe bene e riflettere prima di rilasciare simili dichiarazioni…»

E poi ancora: «La volontà degli italiani verrà rappresentata dal voto del 25 settembre, una giornata in cui gli elettori daranno il benservito al Pd. Letta stia sereno, il risultato delle elezioni dipenderà solo dal malgoverno che ha caratterizzato gli esecutivi a trazione Partito Democratico. Il segretario dem farebbe bene a riflettere due volte prima di rilasciare simili dichiarazioni visto che tra le fila della sua coalizione può contare chi si è opposto all’ingresso nella Nato della Finlandia e della Svezia».

Stefania Craxi contro Letta: «Scredita l’immagine dell’Italia»

Insorge anche Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione esteri a Palazzo Madama. «Enrico Letta – afferma – che si proclama paladino della responsabilità, non perde occasione per spargere veleno sul centrodestra e per demonizzare gli avversari politici. Ma sulla base di quale principio, si arroga anche il diritto di screditare l’immagine dell’Italia all’estero? L’intervista concessa al giornale spagnolo El Periodico è di una gravità assoluta e va denunciata con forza. Se Letta ha degli elementi concreti a sostegno delle accuse di ingerenza russa per favorire il centrodestra, lo dica subito. In caso contrario, le sue sono soltanto illazioni che denotano la condizione disperata in cui versa la sinistra italiana».

Lupi: «Questa campagna indebolisce l’Italia sui mercati»

«Enrico Letta continua a spargere veleni sulla stampa internazionale con l’obiettivo di delegittimare il centrodestra, facendolo passare per una coalizione filoputiniana – dice il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi – Questa campagna del segretario Pd, però, pur non avendo alcun effetto sulle intenzioni di voto, anche perché il centrodestra è storicamente atlantista, produce effetti gravi: scredita l’immagine internazionale dell’Italia, la indebolisce sui mercati e rischia di danneggiare le nostre imprese. Possibile che chi fa la campagna all’insegna della “responsabilità” non se ne renda conto?».