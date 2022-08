In 7 mesi è sbarcata in Italia una città di migranti grande come Vercelli: tutti i numeri del Viminale

Sono 45.664 i migranti sbarcati dall’inizio dell’anno (1 gennaio-11 agosto 2022) in Italia, il 40,36% in più dell’anno precedente: i numeri del Viminale certificano il drammatico fallimento politiche del governo Draghi. Per avere una pietra di paragone è come se fossero sbarcati tutti gli abitanti di Vercelli, di Gravina di Puglia o di Pomigliano d’Arco.

Sono i dati contenuti nel dossier del Viminale, pubblicato in occasione della tradizionale riunione del 15 agosto del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Del totale degli sbarchi sono 21.347 i migranti soccorsi a seguito di eventi Sar (46,7%), di cui 7.270 quelli recuperati da ong (16%) e 24.317, il 53,2%, sono arrivati con sbarchi autonomi. Libia (24.809), Tunisia (12.536) e Turchia (7.039) i principali paesi di provenienza dei migranti. Seguono Libano, Algeria