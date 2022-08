È un’ape il simbolo del partito di Di Maio e Tabacci lanciato sulle note di “Heroes” di David Bowie

Luigi Di Maio presenta il suo partito. Lo sfondo è blu, ma spicca anche l’arancione è una linea col tricolore. Una piccola ape arancione accanto al nome del partito – Impegno Civico- sopra, piccolo, c’è anche il logo di Centro Democratico ma soprattutto il nome di Di Maio, a caratteri maiuscoli, in bella vista. Questo il contrassegno con cui la nuova forza politica capitanata dal ministro degli esteri in partnership con Bruno Tabacci si presenterà alle politiche. Heroes di David Bowie è la colonna sonora che accompagna il lancio di Impegno Civico. Quello di Ic è, ha attaccato Di Maio, «un percorso nato quando qualcuno ha scommesso contro l’Italia. Berlusconi, Salvini e Conte hanno fatto cadere il governo per il proprio tornaconto».

Di Maio presenta il simbolo

Di Maio veste gli abiti del moderato. «Impegno civico è un partito riformatore che guarda ai giovani, al sociale, che guarda alla transizione, all’ambiente, alla digitalizzazione. IC non parla agli estremisti, a chi vuole sfasciare tutto, a chi fonda la propria politica sui no. Saremo moderati e questo sarà un vantaggio». E poi ancora: «Il fronte riformista deve essere unito. Il governo Draghi è stato fatto cadere da degli estremisti da persone che hanno messo al centro Putin. Contro di loro serve unità». Ad aprire l’incontro, alle Officine Farneto, Emilio Carelli, che afferma di aver “ritrovato qui i valori e l’entusiasmo smarriti nel M5S».

Ic, Federica Gasbarro è la voce ambientalista

Non solo Carelli. E’ Federica Gasbarro, classe 1995, la voce ambientalista di Ic. È una giovane green influencer, oltre 20mila follower all’attivo, è intervenuta a Cop26, incontrato il Pontefice, militato nel movimento Fridays for Future. Nel suo intervento alla presentazione di Ic, oggi alle Officine Farneto, ha parlato di siccità, emergenza ambientale e climatica, disaffezione dei giovani alla politica, ma anche della necessità “di spegnere la Terra dei fuochi”.