Di Maio fa lo statista: “L’agenda di Draghi resta in piedi. C’è chi tifa per l’Italia e chi vuole sfasciarla”

Con Draghi fino alla morte. Contro i nemici dell’Italia che lo hanno disarcionato. Luigi Di Maio, sorriso stampato e inamidato, elogia l’agenda ‘coraggiosa’ del premier dimissionario e attacca frontalmente il suo ex partito. Che faceva i governi (anche troppi) e ‘non li sfasciava’, dice orgoglioso davanti ai cronisti. Che gli consigliano di mettere la mascherina. “Basta che la mettete voi”, risponde ironico.

Di Maio: l’agenda di Draghi non può cadere nella polvere

“L’agenda riformatrice di Mario Draghi non può cadere nella polvere, non può scomparire. Ci saranno tante persone di buona volontà che nella prossima campagna elettorale e soprattutto nei prossimi anni continueranno a portarla avanti”. Si atteggia a statista con una lettura tagliata con l’accetta. Da oggi – dice l’ormai ex ministro degli Esteri – ci sono due coalizioni: chi fa gli interessi dell’Italia, con lui in testa, e chi vuole affossarla, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e 5Stelle. Colpevoli di aver combinato un disastro.

“Non mi alleo con chi ha sfasciato il governo”

Come si muoverà con i suoi 60 parlamentari scappati dal movimento guidato da Conte? “Sicuramente non posso stare con quelli che hanno affossato Draghi. Sono quelli che provocheranno l’innalzamento del costo della benzina e dell’energia nei prossimi mesi”. Di Maio si unisce al coro di chi vede il baratro dopo l’uscita di scena di SuperMario. Caro bollette, deriva filorussa e tutti i mali possibili. Alle elezioni “sicuramente non vado con quelli che hanno deciso di stare dalla parte degli estremismi e dei sovranismi”.

“Il partito di Conte non è più il movimento che ho fondato”

E sia chiaro, ripete, “il partito di Conte non è più il Movimento 5 Stelle, che io avevo contribuito a fondare. Quella una forza politica che creava governi, non li sfasciava”, dice il leader di Insieme per il Futuro. “La loro crisi di sondaggi continuerà ad andare avanti, dopo quello che hanno combinato. Oggi esistono due tipologie di forze politiche, quelle che hanno tifato per l’Italia e quelle che hanno scommesso contro l’Italia. Tra queste ultime c’è sicuramente il partito di Conte”.

Ora elezioni subito, non perdiamo tempo

Di Maio, fino a ieri abbarbicato al governo, oggi vuole il voto al più presto. “Prima le elezioni si fanno e meglio è. Perché almeno cerchiamo di salvare la legge di bilancio. Non credo che salveremo il Pnrr ma allo stesso tempo dobbiamo provare a salvare la legge di bilancio. Ed evitare l’esercizio provvisorio”.