Bonino a Calenda: «Io foglia di fico del Pd? Non ho bisogno della sfida all’Ok Corral dei poveri»

«Chi ha detto buongiorno si chiama Carlo Calenda. Ha fatto bene, ha fatto male, non lo so, ma dal martedì del bacio in fronte Calenda-Letta siamo arrivati alla domenica in cui Calenda ci avverte che “ohibò”… e se ne è andato». Lo dice a Mezz’ora in più la leader di +Europa Emma Bonino, parlando della rottura con Azione di Carlo Calenda.

Bonino: «Non ho bisogno di nessuna sfida all’Ok Corral con Calenda»

«Non ritengo per altro che Azione e Italia viva siano i miei principali avversari, i miei avversari sono le politiche che la destra propone. Quindi non ho bisogno di nessuna sfida all’Ok Corral con Calenda, questa l’ha proposta lui – aggiunge Bonino – sembra l’Ok Corral dei poveri, senza Sergio Leone e Ennio Morricone». «Adesso – prosegue – mi pare abbia detto che io sono la foglia di fico del Pd, immagino quindi che non voglia più sfidare una foglia di fico, o no?».

Calenda: «Spero sia una news finta»

Nei giorni scorsi Calenda, ospite di “Start” su Sky Tg24 aveva detto: «La Bonino ha un partito, che ha fondato, che si chiama +Europa. Quando ieri mi hanno detto che si candidava al Senato, io ho pensato che si candidasse nelle liste del suo partito, non in quelle del Pd, anche perché a me ha detto “io detesto i dipendenti di sinistra”. Io spero sia una news finta».

Calenda: «Come fa la Bonino a candidarsi sotto il Pd?»

E poi ancora: «Come fa la Bonino a candidarsi nella lista proporzionale sotto il Pd avendo un partito che si chiama +Europa? Che vuol dire, che +Europa viene chiusa? Non lo capisco. Immagino sia una totale fake news. Non penso che la Bonino possa aver abbandonato il suo partito per iscriversi al Pd. Dovrebbe chiarirlo». Poi il leader di Azione aveva aggiunto: «Sono contento di fare un confronto con lei, lo abbiamo fatto insieme, per un tratto, un tratto caratterizzato da grande nettezza. Poi a un certo punto non l’ho più capita».