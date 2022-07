Verona, Tosi ha lavorato “pancia a terra” a sostegno di Tommasi? FdI chiede una smentita

Flavio Tosi, ex sindaco veronese di centrodestra, avrebbe lavorato “pancia a terra” a sostegno dell’avversario Damiano Tommasi? Prima che la situazione si complichi farebbe bene a smentire. A chiederlo è Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia. In seguito alle rivelazioni di un consigliere comunale del Pd.

Donzelli: Tosi con Tommasi? Dovrebbe smentire

“Ormai da molte ore a Verona tengono banco le parole di un consigliere dem. Che ha pubblicamente dichiarato che in alcuni colloqui Tosi avrebbe esplicitamente assicurato un suo sostegno alla candidatura di Tommasi al ballottaggio. Parlando persino di un impegno ‘pancia a terra’. Dichiarazioni”, dice il parlamentare di Fratelli d’Italia, “che ci saremmo augurati che qualcuno si fosse affrettato a tacciare come false. È grave, invece, che i vertici di Forza Italia non abbiano ad oggi smentito. E che, anzi, la reazione di Tosi sembri di fatto confermare la veridicità di tali fatti”.

Il caso Verona agita il centrodestra

Il caso Verona continua ad agitare il centrodestra. La clamorosa sconfitta al ballottaggio del sindaco uscente di FdI Federico Sboarina (sostenuto anche dalla Lega) sarebbe dovuta al mancato sostegno del partito di Berlusconi. Che al primo turno aveva candidato Flavio Tosi. Al primo cittadino uscente, conti alla mano, sono mancati i voti di Tosi al secondo turno. Nonostante l’accordo politico di sostegno reciproco tra i partiti di centrodestra, anche se in assenza di apparentamento.

A provare il voltafaccia sono apparsi un video e un audio dell’intervento del consigliere comunale veronese del Pd Federico Benini, il più votato della lista. Che ha raccontato pubblicamente di aver chiamato la settimana prima del ballottaggio Flavio Tosi. E di avere ottenuto rassicurazioni sull’impegno a favore di Tommasi. Invece che per il candidato del centrodestra Sboarina. Benini racconta di avere telefonato a Tosi informandosi sull’andamento del ballottaggio. E di avere addirittura avuto come risposta un “pancia a terra per Tommasi”.

Fratelli d’Italia pretende chiarimenti

“Tosi più che aver messo pancia a terra per Tommasi, è finito col mettere il sedere a terra a Verona consegnandola alla sinistra. Il tutto con l’avallo, o almeno con nessuna smentita, da parte di un partito come Forza Italia che, evidentemente, si sente in questo momento più vicino al Pd che al centrodestra”. Parole dure quelle di Luca De Carlo, senatore di FdI e coordinatore regionale in Veneto. “Mi auguro che Forza Italia non solo smentisca la frase di Tosi, ma prenda le distanze da simili dichiarazioni”.