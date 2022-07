Su “Intervento nella società” l’Europa ferita dalla guerra e il ruolo dei cattolici per la pace

Sull’ultimo numero del trimestrale “Intervento nella società“, diretto da Riccardo Pedrizzi, l’analisi del ruolo del Pontefice nella ricerca della pace tra Russia e Ucraina, la testimonianza di Fausto Bertinotti sulle difficoltà dell’Occidente nella gestione dell’emergenza, articoli sulla crisi economica, i bonus, la sicurezza alimentare, il quadro politico italiano in questa fase di fibrillazione

“L’appello del Santo Padre a non arrendersi alla logica della violenza, alla perversa spirale delle armi e a imboccare la via del dialogo e della pace è nel solco della tradizione bimillenaria della Chiesa e rappresenta oggi un tentativo ancora più estremo di spostare il dibattito dai confini geografici a quelli morali. E’ l’ora dunque di una grande mobilitazione dei cattolici italiani intorno al Papa, che nasca dal basso, dalle coscienze e che tocchi le vette delle incoscienze. E’ l’ora che chiunque di noi, che ha Fede e crede nella pace degli uomini e tra gli uomini, non si giri dall’altra parte e non si arrenda a ciò a cui il Santo Padre ha chiesto di non rassegnarsi…”. Nell’editoriale di Riccardo Pedrizzi, direttore di “Intervento nella società”, l’analisi di uno stallo morale e politico che ha tolto prospettiva alla pace nel segno della rassegnazione a cui solo la Chiesa sembra non essersi arresa. Ecco perché la forza propulsiva della comunità cattolica mondiale, in tutte le sue diramazioni spirituali, politiche e sociali, sostiene Pedrizzi, può supportare lo sforzo di Papa Francesco al di là delle contrapposizioni politiche e delle divisioni su “putinismo” o “pacifismo”.

Alla stessa autorità spirituale e politica si appella anche l’ex presidente della Camera Fausto Bertinotti, che rimarca a sua volta la “solitudine” del Pontefice e l’impotenza dell’Europa, che “dovrebbe invece al contrario costituirsi per spezzare le frontiere, per attraversarle, per proporsi come un polo del dialogo, come costruttrice di pace”.

Nel numero estivo di “Intervento nella società” anche articoli di Mauro Maria Marino, presidente della commissione sul Gioco illegale, sugli aspetti economici della crisi di guerra, l’analisi dell’impatto dei superbonus sull’economia del Sen. Nicola Calandrini, capogruppo di FdI in Commissione Bilancio, l’impatto delle sanzioni alla Russia sulle nostre vite quotidiane nel parere di Alfredo Mantica, il tema dell’eutanasia trattato dalla senatrice Paola Binetti, la sicurezza alimentare nell’articolo firmato dall’europarlamentare leghista Cinzia Bonfrisco.

http://interventonellasocieta.altervista.org/