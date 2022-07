Omicidio Shinzo Abe, il momento dello sparo e i primi soccorsi (video). Le indagini della polizia

Tetsuya Yamagami, l’uomo che ha ucciso l’ex premier giapponese, nutre ”rancore” nei confronti di ”una organizzazione specifica” di cui crede Shinzo Abe facesse parte. Lo ha dichiarato la prefettura di Nara nel corso di una conferenza stampa, evitando però di indicare di quale organizzazione si tratti. L’assassino ha spiegato invece di ”non avere rancore per le posizioni politiche” dell’ex premier. Yamagami ha ammesso di aver sparato, ha aggiunto la polizia.

Sono state trovate altre armi artigianali simili a quella usata per uccidere l’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe a casa del sospetto assassinio. L’aggressore, ha spiegato la polizia, ha raggiunto in treno il luogo dove l’ex premier stava tenendo il discorso.

Shinzo Abe, i video dell’arresto e dei soccorsi

Le immagini dell’arresto dell’aggressore e dei primi soccorsi a Shinzo Abe hanno fatto subito il giro del mondo. Ecco alcuni video pubblicati su alcune testate straniere.

Il Giappone va avanti verso le elezioni

L’omicidio di Shinzo Abe non ferma le elezioni. Il Giappone va avanti verso le elezioni di domenica per la Camera dei Consiglieri, la camera alta del Parlamento di Tokyo. Nessuno stop per partiti e forze politiche. Il primo a confermarlo è stato il segretario generale del partito Liberal democratico, il partito di Shinzo Abe, l’ex premier ucciso nelle scorse ore a Nara. Ha assicurato che proseguiranno gli appuntamenti della campagna elettorale previsti per domani per «dimostrare – come riporta il giornale Yomiuri Shimbun – che il Paese non cederà alla paura».

«Le elezioni sono il pilastro della democrazia e la democrazia va difesa», ha detto il premier Fumio Kishida, secondo il quale “non possiamo arrenderci alla violenza e per questo continueremo lottando nella campagna elettorale fino alla fine». «Spero – ha detto – che il popolo giapponese pensi a questo e si adoperi per proteggere la nostra democrazia». Secondo i sondaggi precedenti l’uccisione di Abe, è favorita la coalizione guidata da Kishida.