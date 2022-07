Nozze Pascale, l’ultima chicca di Maria Rosaria Rossi: «Tra Francesca e Silvio è stato un grande amore»

Dopo la transizione acclarata ben due volte – prima da FI al repentino balzo nelle file di Giuseppe Conte, e poi con il giuramento al governo Draghi –. Passando per il lungo silenzio che ha avvolto la relazione tra la Pascale e Paola Turci, mai smentita o confermata, ma nota al pubblico dal 2020, Maria Rosaria Rossi fa un passo indietro. E tornando ai tempi in cui, da fedelissima di Silvio Berlusconi, era di casa ad Arcore, commenta con l’Adnkronos le imminenti nozze tra la ex del Cav e la cantante romana. «Quello tra Francesca e il presidente Berlusconi è stato un grande amore…», sentenzia a posteriori la senatrice, oggi in forza ai ranghi totiani di Italia al Centro dal 2022. Nel 2021 nelle fila di Cambiamo.

Nozze Pascale, Maria Rosaria Rossi: «Ho vissuto 12 anni la coppia Francesca-Silvio, è stato una grande amore»

Il matrimonio Pascale-Turci è alle porte, e si celebrerà domani con una festa blindata a Montalcino, in provincia di Siena. E l’ex tesoriera di FI, una volta presenza fissa nelle magioni di Berlusconi, cede alla tentazione di dire la sua e di ribadire quanto visto e sperimentato con i suoi occhi per oltre dieci anni. Un lungo arco di tempo in cui ha conosciuto da vicino la coppia Silvio-Francesca, che oggi si ritrova separata e con altre persone accanto. Il Cav, come noto, è legato alla deputata forzista Marta Fascina (dopo circa tre anni di fidanzamento si sono sposati simbolicamente a Villa Gernetto nel marzo scorso). Mentre la relazione tra la Pascale e la cantante romana, appunto, è alla vigilia dell’ufficializzazione definitiva con le nozze.

Maria Rosaria Rossi, dopo il rancore, l’ultima esternazione punta sull’amore: l’ultima giravolta

«Quello che ho vissuto io – ribadisce Maria Rosaria Rossi all’Adnkronos – è stato un grande amore. Ma come tutte le cose delle vita, anche le più belle, può succedere che l’amore finisca e resti un affetto comunque profondo. Quando sbocciano nuovi amori – sottolinea poi – è anche naturale che poi ci si sposi. Chi per davvero. E chi per finta…». Una precisazione impacchettata e servita alla stampa, attraverso la quale, dopo giravolte e salti carpiati, l’ex berlusconiana di ferro dimostra di aver imparato a navigare in acque agitate aggrappandosi a quanto di più solido e rassicurante: l’amore…

Dopo il rancore, l’omaggio all’amore…

Tanto che, dal porto sicuro di Toti, che tempo fa, in un momento di bufera, le ha gettato una ciambella perché riuscisse a galleggiare nel mare increspato della politica, la Rossi oggi torna sulla scena mediatica e prova ad ancorarsi ai sentimenti, vecchi e nuovi. Così, dopo gli insulti degli haters omofobi che la coppia Pascale-Turci ha ricevuto dopo che la notizia del loro matrimonio è diventata di dominio pubblico. Un po’, forse, per sdrammatizzare sulle sue ultime vicende giudiziarie – la Rossi è accusata di falsa testimonianza nell’ambito del processo Ruby ter –. E un po’ magari per consegnare ai media la sua dichiarazione riparatrice dopo i veleni della “separazione” da FI, l’ex fedelissima di Berlusconi torna a puntare sui buoni sentimenti. E cambia ancora una volta registro.