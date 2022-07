La gaffe di Burioni, accusato di “bodyshaming” con una ragazzina ‘colpevole’ di essere leghista

Bufera social su Roberto Burioni. Il virologo su Twitter finisce nel mirino degli utenti per una discussione con il deputato leghista Alex Bazzaro. Burioni interagisce con un’utente, che si dichiara a favore di Bazzaro, e replica pubblicando un’immagine della ragazza con il commento ‘Capisco’. Un po’ a tutti quella foto della ragazzina postata con quel commento sembra avere molto a che fare con il “bodyshaming”, i commenti sull’aspetto fisico di una persona.

Il messaggio scatena una bufera sul social, con il deputato leghista Claudio Borghi che preannuncia iniziative contro il medico. Arrivano anche commenti di altri esponenti politici del centrodestra.

La gaffe di Burioni e le accuse di Salvini, Ravetto e Meloni

“Capisci cosa? Che sei un uomo piccolo piccolo?” commenta Matteo Salvini. “Il tweet di Burioni è quanto di più becero e vergognoso possa esserci. Un atto di bullismo in piena regola, fenomeno che va invece contrastato con la massima risolutezza da tutti, istituzioni, politica, e medici anche. Voglio esprimere la mia totale vicinanza ad Alessia” dichiara la deputata della Lega e responsabile del dipartimento Pari Opportunità del Partito, Laura Ravetto.

“‘L’esperto’ #Burioni deride su Twitter una ragazza, sostenitrice della Lega, pubblicando una foto di lei come commento e scrivendo ‘Capisco’. A cosa alludi Burioni? Ha qualcosa di sbagliato quella foto? Rimuovi il tweet e chiedi scusa” twitta la leader Fdi Giorgia Meloni.

Burioni, dopo qualche ora, prova ad archiviare la vicenda: “Non ho il fisico per fare bodyshaming (come mi avete spesso ricordato) e non era mia intenzione farlo nei confronti di nessuno”. “Se” l’utente coinvolta nella vicenda “si è sentita offesa le chiedo scusa. A scanso di equivoci e rinnovando le scuse rimuovo il tweet”.