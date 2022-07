Dramma a Brindisi, il figlio di 6 anni ingerisce detersivi e la madre si lancia dal balcone: gravi entrambi

Il dramma si consuma in pochi, concitati istanti. La madre assiste al figlio che – sembra – accidentalmente ingerisce dei detersivi e, presa dal panico e in preda alla disperazione, si è lanciata dal balcone del suo appartamento, al terzi piano di un palazzina a Francavilla Fontana. Succede tutto per caso e nel giro di pochi, ma drammatici istanti. Ora entrambi sono ricoverati: il bambino è sotto osservazione nel reparto di pediatria. La donna in Rianimazione, dopo aver riportato varie fratture ed è in Rianimazione. Entrambi non sono in pericolo di vita.

Brindisi, il figlio ingerisce un mix di detersivi, la madre disperata si lancia dal balcone

Le notizie del corso della giornata arrivano frammentariamente. Solo poco fa, per esempio, l’Adnkronos ha appreso per esempio che in seguito agli accertamenti effettuati i sanitari avrebbero disposto il trasferimento del piccolo che stamattina ha ingerito detersivi, dall’ospedale di Brindisi a quello pediatrico Giovanni XXIII di Bari, dove sarebbe ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. La madre 41enne invece è ricoverata nell’ospedale Perrino di Brindisi in prognosi riservata. Anche le sue condizioni sono gravi. Sull’episodio indagano i carabinieri.

Dramma accidentale: gli inquirenti smentiscono che sia stata la donna a far ingerire detersivi al figlio

Secondo una più approfondita ricostruzione che hanno reso i carabinieri al lavoro sul caso, il piccolo avrebbe ingerito un mix tra acqua e ammoniaca, che si trovava in un flacone. Il tutto sarebbe avvenuto mentre la mamma era impegnata nelle pulizie domestiche. Un dramma che si è scatenato in un momento di distrazione della donna, insomma. E un quadro che poi si è ulteriormente aggravato quando la donna, in preda alla disperazione e al senso di colpa per quanto accaduto, si è lanciata nel vuoto. Una ricostruzione degli eventi, quella dei carabinieri, che smentisce dunque la versione circolata in un primo momento che fosse stata proprio la mamma ad aver fatto ingerire il detersivo al figlio. Una versione che gli inquirenti al lavoro sul caso hanno smentito dopo i rilievi e i riscontri eseguiti nell’immediatezza degli eventi.