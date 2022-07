Dl aiuti, maggioranza in frantumi. Draghi tende una mano ai 5Stelle contrari alla fiducia

Politica

05 lug 2022 di Sara De Vico

Volano stracci nella maggioranza sul dl aiuti. Che prevede 23 miliardi di contributi a famiglie e imprese. E contiene la norma sull’inceneritore alle porte di Roma e la revisione del Rdc che vede la netta contrarietà dei 5Stelle. Pronti a fare le barricate. A poche ore dall’incontro ‘chiarificatore’ tra Mario Draghi e Giuseppe Conte dopo il giallo dei messaggini, si litiga sull’ipotesi del voto di fiducia. E si procede di slittamento in slittamento. Il governo è costretto ad aggiornare al pomeriggio la riunione dei capigruppo per la contrarietà dei grillini. Che avrebbero puntato i piedi per evitare la fiducia. Chiedendo una norma sul superbonus che sollevi dalle responsabilità l’ultimo titolare del credito.

Dl aiuti, maggioranza in frantumi sulla fiducia

A mandare in fibrillazione i partiti – in particolar modo Lega, Italia Viva, Forza Italia ma anche i dimaiani di Ipf- la scelta del governo di non mettere per ora la fiducia al dl aiuti. L’importante per Palazzo Chigi, intenzionato a soddisfare i 5Stelle, è che l’approvazione sia rapida. Visto che la deadline per il disco verde di Montecitorio è il 16 luglio. Ma l’apertura concessa al partito di Conte viene vista con fumo negli occhi da gran parte della maggioranza. Tanto da indurre in molti a chiamare Palazzo Chigi per invertire la rotta. Anche perché la fiducia era data per scontata. Ad eccezione di Fratelli d’Italia e di M5S nessun altro partito ha provveduto a depositare emendamenti entro la scadenza, fissata alle 12 di ieri. Ora il rischio è che i 5 Stelle vedano passare l’emendamento finalizzato a ‘oliare’ gli ingranaggi del superbonus. Mentre le altre forze di maggioranza si ritroverebbero a bocca asciutta.

Pressing su Draghi che tende una mano ai 5Stelle

Da qui il pressing su Palazzo Chigi. Anche perché si aprirebbe un caso senza precedenti. La Lega spinge per la fiducia. “A noi certi favoritismi non sono mai stati concessi. Quindi si creerebbe una questione politica gravissima”, dicono dal Carroccio. Con Matteo Salvini in prima persona a dare battaglia. “Da un anno e mezzo a questa parte, la Lega si è sempre comportata lealmente. Votando tutti i provvedimenti, Anche se questo ci è costato un prezzo elettorale. Adesso su lavoro, pensioni, salari, legge sull’autonomia e revisione del reddito di cittadinanza, noi vogliamo delle risposte concrete”. Così il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo. Che attacca i 5Stelle e il Pd. Che propongono tematiche “che nulla hanno a che vedere con l’agenda del governo. Come lo ius scholae e la legalizzazione della cannabis”. La partita sul dossier aiuti è ancora in corso. Salvo colpi di scena pomeridiani a Palazzo Chigi sarebbero orientati a venire incontro alla richiesta del M5S.

FdI: imbarazzante, manca il parere dei relatori

Una situazione che fotografa bene la precarietà degli equilibri nella variegata maggioranza che sostiene Draghi. “È una notizia imbarazzante sapere che non c’è ancora il parere dei relatori. Evidentemente, la maggioranza finora si era nascosta dietro a pareri che non c’erano. Di fronte all’ennesimo voto di fiducia – commenta Paolo Trancassini di Fratelli d’Italia – va in scena un altro psicodramma. La maggioranza non ha bisogno di un rinvio per conoscere i pareri. Ma per trovare il modo migliore per affrontare in Aula un dibattito su questo provvedimento e fuori di qui per affrontare gli italiani”.