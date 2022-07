Corteo pro-aborto a Washington: arrestata l’idolo della sinistra Ocasio-Cortez con 16 parlamentari (video)

C’è anche Alexandria Ocasio-Cortez, astro nascente del partito democratico tre le 17 parlamentari Usa arrestate e poi rilasciate a una manifestazione pro-aborto andata in scena a Washington vicino al Campidoglio e alla Corte Suprema degli Stati Uniti. I manifestanti, spiega la polizia su Twitter, non avrebbero liberato la strada dopo i tre avvertimenti di rito effettuati dalle forze dell’ordine proseguendo nel blocco del traffico. In totale le persone arrestate sono 35, tutte sono state poi rilasciate e dovranno pagare una multa.

Ocasio-Cortez “è stata arrestata” da agenti di polizia per disobbedienza civile, secondo il suo team di comunicazione attraverso i suoi social network. In un video diffuso dalla stampa locale, si può vedere come un agente di polizia scorta Ocasio-Cortez per lasciare la protesta a Washington DC. “Abbiamo arrestato un totale di 35 persone, tra le quali 17 componenti del Congresso” perché dopo che era stato loro intimato tre volte di disperdersi “si sono rifiutate di sgomberare la strada”, ha riferito la polizia.

Oltre a Ocasio-Cortez e Omar, anche altre parlamentari sono state arrestate, tra cui Carolyn Maloney, Nydia Velazquez, Jackie Speier e Bonnie Watson Coleman.

Il 24 giugno, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato il diritto all’aborto, provocando contestazioni in tutta l’America. Una maggioranza di sei giudici conservatori ha ribaltato il precedente Roe v. Wade, una sentenza che ha reso costituzionale l’interruzione volontaria della gravidanza. Da giorni esponenti di spicco dell’ala più a sinistra del parlamento, come appunto Alexandria Ocasio-Cortez ed Elizabeth Warren, premono su Biden affinché prenda decisioni più radicali come allargare la Corte Suprema o aprire cliniche per l’aborto su terreni federali.

Con Ocasio-Cortez chi sono le altre parlamentari arrestate

I democratici e il presidente Joe Biden stanno intanto cercando di mobilitare il loro elettorato su questo tema in vista delle elezioni di medio termine previste a novembre. Secondo il media americano Axios, i 17 parlamentari arrestati, membri della Camera dei rappresentanti, sono tutti democratici e principalmente donne. Ecco l’elenco fornito dalla Cnn delle 17 parlamentari arrestate: Katherine Clark del Massachusetts, Ayanna Pressley del Massachusetts, Barbara Lee della California, Jackie Speier della California, Sara Jacobs della California, Ilhan Omar del Minnesota, Bonnie Watson Coleman del New Jersey, Andy Levin del Michigan, Rashida Tlaib del Michigan, Jan Schakowsky dell’Illinois, Madeline Decano della Pennsylvania, Cori Bush del Missouri, Carolyn Maloney di New York, Nydia Velazquez di New York, Alexandria Ocasio-Cortez di New York, Alma Adams della Carolina del Nord.

Fu proprio in questa stessa via, nel cuore della capitale federale e situata tra il Campidoglio e la Corte Suprema, che migliaia di persone si erano radunate nelle ore e nei giorni successivi alla storica decisione dell’Alta Corte, il 24 giugno, per protestare contro uno storico “ritorno al passato”.