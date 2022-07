Caprarica stende Fiano in tv: “Colpa del Pd, vi siete alleati con dei liceali”. Il dem ammutolisce

Un Antonio Caprarica particolarmente furioso attacca a muso duro il Pd facendo sbiancare Emanuele Fiano. Accade in studio a “Zona Bianca” su Rete 4 diretto da Giuseppe Brindisi. Si parla di crisi, ovviamente, in attesa del “fatale” mercoledì e vanno in onda servizi sul M5S, su Conte, sul capogruppo Crippa. I grillini stanno offrendo una spettacolo indecoroso e Caprarica sbotta. “Vi siete alleati con dei liceali”, rinfaccia il giornalista ex Rai ed opinionista. Il rapporto tra il Pd e i Cinque Stelle è sempre più alla frutta. Dopo lo strappo di Giuseppe Conte i dem processano il Movimento Cinque Stelle e cominciano a smarcarsi. Le parole di Marcucci di qualche giorno fa sono state abbastanza chiare, Ma il disastro è ormai consumato.

Caprarica investe Fiano”Pagate il prezzo di esservi alleati con dei liceali”

I rapporti tra Letta e Conte sono ai minismi termini. Letta con l’idea del campo largo ridotto a camposanto sta diventando il re delle barzellette e al solo pensiero che quel patto tra dem e grillini avrebbe dovuto rappresentare il nuovo spazio politico progressista Caprarica inorridisce. E con inusitata rabbia fulmina il Pd, in studio rappresentato da un corrucciato Fiano : “Il Partito Democratico paga il prezzo di aver costruito un campo largo con dei liceali”. Il dem in imbarazzo non ha potuto far altro che restare in silenzio.

Gelo in studio a “Zona Bianca”, Fiano rimane senza parole

Ed è tutto dire Fiano che rimanga senza parole. Caprarica si allinea con chi in questa fase vede oltre il teatrino dei cinquestelle. Individuando nel Pd la causa prima di un equivoco madornale che tanto male ha fatto e sta facendo alla politica italiana. L’asse giallorosso andava spezzato molto tempo fa, o non andava proprio fatto, è l’esplicito sottotesto della sfuriata di Caprarica verso Fiano. Del resto, è stato troppo per le orecchie dell’opinionista e scrittore: chiunque avrebbe “sclerato” dopo avere ascoltato l’intervista alla capogruppo al Senato dei cinquestelle, Mariolina Castellone difendere le “supercazzole” di Conte; l’intervista a Carla Ruocco dei dimaiani; e all’economista che magnificava per l’ennesima volta il reddito di cittadinanza. Pietà.