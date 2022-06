Verona, ballottaggio Tommasi-Sboarina. A Belluno il centrodestra avanti con De Pellegrin

Stando alle primissime proiezioni il sindaco uscente Federico Sboarina non è riuscito nel bis al primo turno. Il primo cittadino della città scaligera sostenuto da FdI, Lega e liste civiche, avrebbe conquistato il 28,4 per cento. Sempre in base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 5%, è avanti l’ex calciatore Damiano Tommasi, sostenuto dal centrosinistra, con il 40,9%. Terzo Flavio Tosi, già sindaco per due mandati, sostenuto da Forza Italia e liste civiche, con il 25,8%. Alberto Zelger (liste civiche) è al 3,6%. Leggermente divergenti le proiezioni di Swg che fotografano Tommasi al 41,5%, Sboarina al 30,5% e Flavio Tosi al 23,9%.

Verona verso il ballottaggio Tommasi-Sboarina

“I dati che arrivano dalle sezioni parlano di una crescita esponenziale di Fratelli d’Italia in tutta Italia”, è il primo commento a caldo di Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito di Giorgia Meloni. “Il Pd prende schiaffi dappertutto: a Palermo, Genova, L’Aquila. Continuano a parlare di Verona, continueranno a farlo per due settimane. Poi tra quindici giorni vincerà il centrodestra anche lì. Speriamo con Sboarina e i dati in arrivo fanno ben sperare in questo senso”.

Padova, verso la riconferma del sindaco uscente Giordani

Sempre in Veneto risultato sospeso. A Padova, secondo le prime proiezioni Swg, il sindaco uscente Sergio Giordani, sostenuto da Pd e 5Stelle, è dato avanti con il 58,4%. Davanti al candidato di centrodestra Francesco Peghin. Per ora dato al 31,2%. Se il dato verrà confermato Giordani si conferma primo cittadino al primo turno. Anche nel capoluogo veneto si registra un altissimo astensionismo. Al primo turno ha votato solo un elettore su due: l’affluenza si è fermata al 50,53%.

Belluno: verso la vittoria del centrodestra con De Pellegrin

A Belluno con soltanto il 2,9% dei voti scrutinati, Oscar De Pellegrin (sostenuto da FdI, Lega e liste civiche) sta superando la soglia del 50% necessaria per ottenere la vittoria al primo turno. Segue Giuseppe Vignato con 23,8% dei voti. Una partita, quella per il comune di Belluno, segnata dalla bassa affluenza. Solo il 46,5% dei cittadini si è recato alle urne. Al momento le liste a sostegno del candidato in testa hanno totalizzato il 52,4% sul totale dei voti scrutinati.