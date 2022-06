Centrodestra, Meloni e Salvini insieme a Verona per Sboarina: «Lavoriamo per la vittoria»

Saranno insieme, in piazza, a Verona, a sostegno del candidato a sindaco Federico Sboarina. Giorgia Meloni e Matteo Salvini accorciano, anche fisicamente, le distanze, rimandando l’immagine di un centrodestra unito per la vittoria. «Le polemiche lasciamole stare e lavoriamo per la vittoria», ha detto intervistata dal Tg3 Meloni, proprio facendo riferimento all’appuntamento che si terrà stasera alle 20 in piazza Dante.

Meloni e Salvini insieme a Verona

«Una divisione con FdI? Un conto sono i dibattiti tv e le analisi su giornali sempre meno letti, un conto è quello che chiedono i cittadini. Ora i cittadini hanno problemi concreti e ci chiedono di essere insieme per risolverli. Gli italiani di centrodestra ci chiedono unità», ha detto Salvini, ospite a L’Aria che Tira, su La7, rimarcando a sua volta che «stasera sarò a Verona con Meloni». «Io lavoro per unire», ha quindi sottolineato il leader della Lega, dicendosi inoltre «sicuro che il centrodestra sarà unito alle politiche».

Salvini conferma: «Chi prende più voti esprime il leader»

«Mi rifiuto di pensare a corse separate e litigiose anche perché solo uniti si risolvono i problemi. Non ho tempo da perdere in beghe interne e litigi», ha poi aggiunto Salvini, che sul tema della premiership è tornato a confermare l’apertura delle scorse settimane alla regola del “chi prende più voti esprime il premier”. «Se la Lega prende più voti esprime il leader, se sarà Forza Italia lo esprime Forza Italia e se sarà FdI lo esprimerà FdI. In democrazia – ha concluso – funziona così».