Tragedia a Milano, un bimbetto di 8 mesi muore annegato mentre fa il bagnetto con il fratellino

Tragedia a Milano. Un bambino di otto mesi è morto dopo essere annegato mentre la madre gli stava facendo il bagnetto. Il drammatico incidente è avvenuto poco prima delle 16 in un appartamento di via Costantino Baronio, nel quartiere di Gratosoglio (estrema periferia milanese). Il bimbo ha subito un principio di annegamento durante il bagnetto, che stava facendo insieme al fratello. Sotto gli occhi della mamma, una cittadina marocchina. È stato portato immediatamente in elisoccorso all’ospedale di Bergamo. Dove purtroppo è morto circa un’ora dopo.

Milano, un bimbo di 8 mesi muore mentre fa il bagnetto

Per il piccolo Marewan non c’è stato nulla da fare. È morto lungo il tragitto prima di arrivare in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, della squadra mobile e la polizia scientifica per valutare la dinamica dell’incidente. “È stata una disgrazia» raccontano alcuni vicini di casa, in lacrime. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i bimbi erano nella vasca da bagno insieme, l’acqua scorreva ma non c’era il tappo.

La mamma si era allontana per cercare i giochi

Nei pochi minuti in cui la mamma si è allontanata a cercare i giochi, il bambino più grande si è seduto in corrispondenza dello scarico. Ostruendo il flusso dell’acqua. La vasca si è così riempita velocemente e Marewan ci è scivolato dentro. Appena tornata dai piccoli, la mamma, marocchina di 36 anni, disperata ha lanciato l’allarme. La donna vive da sola con i quattro figli. Il più grande di 7 anni. I due maggiori erano a scuola, il papà ai domiciliari in un’altra casa. Subito sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura ed è stato avvisato il pm di turno Francesco Cajani.