Rap contro l’astensionismo, il brano di Calderisi: «Non ti fare fregare per i referendum vai a votare…»

Una volta le campagne elettorali si facevano con gli slogan ora si fanno a suon di rap contro l’astensionismo. «Il 12 giugno non ti far fregare per i referendum vai a votare, il quorum non far mancare vota Sì, vota No, ma vai a votare!…». Ospite di Un giorno da pecora, l’ex parlamentare e tesoriere di Forza Italia, Giuseppe Calderisi, si improvvisa rapper per sensibilizzare al voto il 12 giugno.

Domenica in Italia si vota per cinque referendum sulla giustizia. Urne aperte dalle 7 alle 23. Il testo, ideato e cantato da Calderisi, noto alle cronache parlamentari come esperto di legge elettorale, è un rap contro l’astensionismo ai prossimi referendum fortemente voluti dai radicali. Invita dunque a non disertare le urne.

E così . «”Non mi riguarda” non lo puoi dire». Calderisi, che ricorda il caso Tortora, avverte «prima o poi anche te può colpire». E sottolinea che «mille innocenti l’anno ne vanno a patire». E poi incalza: «L’Associazione magistrati i referendum vuole boicottare le correnti a spartirsi il potere voglion continuare». E poi snocciola i casi di malagiustizia: «L’indipendenza del magistrato han sequestrato, la presunzione di non colpevolezza hanno stracciato, l’equilibrio dei poteri hanno sovvertito».

