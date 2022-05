Alemanno: occorre una mobilitazione trasversale contro il muro del silenzio sui referendum

«Nelle ultime tre settimane che ci separano dal voto del 12 giugno c’è bisogno di una grande mobilitazione trasversale per rompere il muro del silenzio che oggi nasconde i referendum sulla giustizia». Così ha dichiarato Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma intervenendo all’assemblea nazionale di Nessuno Tocchi Caino che si è svolta a Roma. «La forza simbolica dei referendum, che supera il contenuto stesso dei quesiti, è l’unica strada per giungere ad una vera e profonda riforma della giustizia, di cui c’è disperatamente bisogno in Italia. Dopo aver subito personalmente il malfunzionamento della giustizia, sono personalmente disponibile a mobilitarmi in iniziative fuori da ogni schema politico per portare i cittadini alle urne e sollecito “Nessuno Tocchi Caino” a farsi promotore di queste iniziative che impongano agli organi d’informazione e i partiti politici ad impegnarsi in questa fondamentale scadenza».