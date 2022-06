Perquisizioni nelle sedi del Napoli per il trasferimento di Victor Osimhen dal Lille

Stamattina la guardia di Finanza di Napoli si è presentata nelle sedi societarie della Ssc Napoli a Castel Volturno, in provincia di Caserta, e a Roma per dare il via alle perquisizioni disposte dai magistrati partenopei nell’ambito di un’indagine della Procura di Napoli sul trasferimento del calciatore nigeriano Victor James Osimhen dal Lille al Napoli calcio.

Le perquisizioni, eseguite dai finanzieri del Comando provinciale di Napoli, si stanno concentrando sulla documentazione e su altri elementi utili che possano fare luce su ipotizzate condotte illecite connesse alla compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni giocatori, avvenute nell’estate 2020, tra la Ssc Napoli e il club francese Lille.

Il trasferimento dell’attaccante ventitrenne Victor James Osimhen è stato già oggetto di una richiesta di ordine d’indagine europeo da parte della Procura Jirs, la Juridiction Interrégionale Spécialisée – Giurisdizione Interregionale Specializzata, del Tribunale giudiziario di Lille e ha comportato l’avvio di un procedimento penale anche presso la Procura di Napoli.

Le perquisizioni in corso a Castel Volturno e a Roma, affidate agli specialisti del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Napoli, sono orientate all’esecuzione dei provvedimenti richiesti dall’autorità inquirente francese e di quelli emessi dalla Procura di Napoli.

Acquistato dal Lille che lo aveva pagato 12 milioni di euro, Victor James Osimhen è costato al Napoli 70 milioni di euro in 5 anni.

“È un contratto che cuba 80 milioni. 70 pagabili in 5 anni e 10 milioni di bonus a determinati risultati – disse, nel momento dell’acquisto, Aurelio De Laurentiis dando l’annuncio nella sua villa a Capri, il 31 luglio 2020. – Il Lilla ha preso da noi Karnezis, Manzo, Palmieri e Liguori. Sono due operazioni separate. Contratto che parte da 4 milioni per il primo anno per i prossimi cinque. Aumenterà di anno in anno fino a 4, 5 finali”.