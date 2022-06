“Non prendo ordini da lei, ridicola”: Canfora offende la Gentili e poi se ne va. Figuraccia del prof rosso

Luciano Canfora fa una figuraccia a Controcorrente, il programma di Veronica Gentili su Rete 4. Fa il saccente, non vuole essere contraddetto, offende la conduttrice, litiga con Pierferdinando Casini. Quindi si alza e se ne va. Il prof di sinistra poco tempo fa aveva dato alla Meloni della “nazista nell’animo”, senza chiedere scusa, ma addirittura rivendicando il suo giudizio. E’ in preda una brutta deriva da delirio di onnipontenza. Momenti di tensione a Controcorrente. Si parlava della guerra in Ucraina. Alcune affermazioni di Pier Ferdinando Casini, che sull’invasione russa dell’Ucraina ha una posizione diametralmente opposta a quella del professore, lo hanno contrariato. Allora in preda a un rigurgito di bile, ha sbottato contro la padrona di casa, che gli aveva chiesto se aveva intenzione di replicare, dopo averlo visto sbuffare contro Casini.

Botta e risposta Canfora Casini

L’atmosfera è tesa. Canfora è visibilmente infastidito dal contraddittorio. Non lo accetta. Non si capisce il motivo per cui abbia accolto l’invito. La Gentili chiede ad entrambi gli ospiti il loro pensiero sul conflitto ucraino. “Da tempo – ha dichiarato l’ex presidente della Camera dei deputati – c’è chi sostiene che questa guerra sia la reazione a presunte iniziative della Nato. Qualcuno dice anche che Zelensky è un bellicista: ma per me il problema è chiarissimo fin dall’inizio, questo è un conflitto tra la democrazia e la Russia. Negli ultimi 15 anni abbiamo assistito all’invasione della Georgia, alla presa del Donbass e della Crimea, poi all’attacco del territorio ucraino”. Pertanto “qui il problema – ha detto Casini – non è il timore di Putin che la Nato arrivi in Ucraina e invada la Russia”.

Canfora non accetta il contraddittorio: offese alla conduttrice

La faccia più tirata del solito di Canfora non prometteva nulla di buono. Di tutt’altro parere, il professore ha citato le parole di Papa Francesco nella sua replica: “La Nato abbaiava ai confini della Russia. Inoltre sono del parere che l’occidente è trainato dagli Usa che desiderano cambiare radicalmente i rapporti di forza con la Russia”. Al che Casini, per nulla incline ad assecondare il cattedratico, ha fatto notare ironicamente come sia un “notizia” che il prof citi il Pontefice. Sottolineando, poi, che le parole di papa Francesco sono naturali: tutti i pontefici sono contro la guerra. Canfora ha cambiato colore. Al che la Gentili gli ha chiesto gentilmente. “Vuole replicare professore?”. “Non prendo ordini da lei”, è invece stata la reazione scomposta e stizzita. Il duetto prosegue, con Casini che spiega ancora la sua posizione. La Gentili ci riprova e dà la parola a Canfora. Segue il silenzio.

“Lei sintetizza il mio pensiero in modo ridicolo”

Allora la Gentili pensando che Canfora non volesse replicare, la chiude con una frase: “Ah, allora vedo che lei ha capitolato”. Apriti cielo. Il professore la offende. “Vedo che lei ha sintetizzato in maniera ridicola”. Di qui l’addio al programma. Nessuno non ha sentito la mancanza.