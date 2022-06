Neri Parenti: il politicamente corretto ha ucciso la commedia, è tutto uguale. Quando è troppo… è troppo

Per concludere con una intemerata contro il politicamente corretto. “È troppo, troppo, troppo… C’è una caccia alle streghe. Ormai non si possono più dire certe parole, anche se sono contenute in tutti i vocabolari. Non si possono più rappresentare certe minoranze, sia etniche che sessuali, se non presentate in una maniera del tutto politically correct. Tutto questo è dannoso per la commedia e per la pubblicità: è tutto uguale! Purtroppo va così, anche a causa del dominio delle piattaforme, che vogliono dei progetti che rispettino determinate regole: dal #MeToo ai transgender, gli omosessuali non devono essere omosessuali… Avranno una specie di codice etico da rispettare e vogliono dei prodotti politically correct”.