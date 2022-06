Marcell Jacobs: «Mi sto riprendendo, ho avuto un momento un po’ delicato». Poi parla di Bolt

«C’è stato un momento un po’ delicato. Ho improvvisato questa gara in Kenya che non ha portato benissimo. Sono tornato due giorni dopo con ricovero in ospedale ma ci stiamo riprendendo. Ho avuto un piccolo fastidio che ha rallentato il mio programma, lo scorso anno è successa la stessa cosa ma è andata bene». Lo ha detto Marcell Jacobs, oro olimpico nei 100 metri a Tokyo 2020, in un’intervista a TG2 Post.

Jacobs ripercorre l’impresa a cinque cerchi

«In queste settimane devo mantenere i miei muscoli all’80%. E dalla prossima ripristinare il lavoro completo e gareggiare». ha aggiunto il velocista azzurro. Poi ha ripercorso la sua impresa a cinque cerchi. «Sono arrivato al massimo della mia forma e condizione fisica. Avevo fatto un grandissimo lavoro a livello mentale per gestire tutte le pressioni che potevano esserci. È stato quello il mio punto di forza soprattutto dopo il terzo turno, in cui avevamo già corso due volte».

Quell’abbraccio con Tamberi

«L’abbraccio con Tamberi? Eravamo amici da tanto, abbiamo vissuto tanti momenti simili e difficili nel corso degli anni. Mi ricordo l’Europeo a Glasgow in cui arrivavo da favorito nel salto in lungo. Ho fatto tre nulli in qualificazione. È stata l’unica persona che mi ha portato a cena e mi ha detto di non preoccuparmi». Adesso Jacobs è una certezza assoluta nel panorama della velocità.

«Abbiamo stravolto la partenza»

«Ci siamo focalizzati tanto nel 2020 nel cercare di rispettare la tecnica della velocità che tutti eseguivano. Ma vedevo che già dall’uscita dai blocchi non riuscivo a sfruttare tutte le mie doti. Così con Paolo Camossici siamo messi a tavolino e ci siam detti di cambiare qualcosa. Abbiamo stravolto la partenza e ciò mi permetteva di correre i 100 metri in un determinato modo. Sapevamo di valere sotto i 10 secondi dal 2019, ma erano più le gare che sbagliavo di quelle giuste».