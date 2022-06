Latina: tossicodipendente aggredisce, minaccia e chiude in una stanza il padre per avere denaro

La polizia ha arrestato in flagranza di reato un pregiudicato tossicodipendente a Fondi, in provincia di Latina. L’uomo deve rispondere alle accuse di maltrattamenti in famiglia, minaccia, atti persecutori, lesioni personali ed estorsione. Nel tardo pomeriggio aveva aggredito e minacciato il proprio padre che si era rifiutato di dargli una somma di denaro con la quale voleva acquistare la droga.

Fondi (Latina), l’uomo aveva chiuso il padre in una stanza

Gli agenti sono intervenuti presso un’abitazione, in seguito alla segnalazione di una persona che lamentava di aver ricevuto minacce verbali dal proprio figlio. Giunti sul posto, hanno provato più volte a citofonare, senza ottenere risposta. L’uomo che aveva effettuato la segnalazione è stato quindi ricontattato telefonicamente. E ha riferito di non poter aprire il portone perché il figlio lo aveva chiuso in una stanza, bloccando la porta.

L’arresto del figlio e quei 900 euro…

Dopo qualche istante, il pregiudicato è uscito dal portone dello stabile con un amico. Alla vista del personale del Commissariato, i due hanno tentato di eludere il controllo, ma gli agenti li hanno bloccati e identificati. Il padre ha poi riferito che da circa 15 giorni il figlio lo stava taglieggiando, estorcendogli del denaro. Negli ultimi due giorni lo aveva costretto a consegnargli ben 900 euro.

Nella casa circondariale di Lanciano

Da successivi accertamenti è emerso che nel 2018 era stato destinatario della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.