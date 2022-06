Joe Biden cade dalla bicicletta mentre saluta una piccola folla di sostenitori (video)

Il presidente americano Joe Biden è caduto dalla bicicletta, ma non ci sono state conseguenze ed è poi ripartito pedalando. La caduta, come mostra un video della Cnn, è avvenuta mentre Biden faceva una corsa in bici con la moglie Jill e la scorta nei pressi della sua casa al mare nel Delaware. Mentre la first lady girava da una parte, il marito si è diretto dall’altra verso una piccola folla di sostenitori venuti a salutarlo. Ma si è impigliato un piede nei raggi di una ruota ed è caduto a terra.

Il presidente, 79 anni, si è rialzato subito e ha dichiarato di essere “ok”. Poi ha parlato brevemente con i giornalisti ed è risalito in sella. La Casa Bianca, ha riferito la Cnn, ha fatto sapere che il presidente non ha avuto bisogno di cure mediche.

Joe e Jill festeggiano questo weekend il loro 45esimo anniversario di matrimonio. Biden era vestito sportivo con scarpe da ginnastica azzurre, una maglietta grigia, pantaloncini blu e un caschetto bianco da bicicletta.