Intossicata con la droga dello stupro in un bar di Parigi: il sospetto sulla Ghb della cantante Louane

La cantante francese nota con il nome d’arte di Louane Emera denuncia una sospetta intossicazione da Ghb. Usa tutta la voce che ha per urlare alla Francia e alle donne insidiosità della droga dello stupro e per rendere noto quanto personalmente vissuto in un bar di Montmartre, nel XVIII° arrondissement di Parigi, dove si era fermata per bere qualcosa con un’amica. E dove, presumibilmente, si sarebbe intossicata con la sostanza stupefacente che, come noto, versata nelle bevande, rende la vittima manipolabile e priva di volontà. Ma una volta tornate in forze e in sé, la cantante e attrice francese ha immediatamente denunciato sospetti e fatti. Tanto che, secondo quanto ha confermato in queste ore la Bfmtv, la Procura di Parigi, dopo l’esposto della giovane, ha aperto un’inchiesta sul caso.

Mi hanno drogato con la Ghb: la denuncia della cantante francese Louane

Un caso dai contorni grigi, su cui fanno però chiarezza gli elementi concreti che Louane ha fornito agli inquirenti. A partire dai sintomi che la ragazza ha accusato subito dopo la consumazione al bar. Citando fonti della polizia, allora, il quotidiano Le Parisien riporta che la ragazza ha sofferto di vertigini, nausee e vomito dopo aver preso la bevanda, ed ha avuto difficoltà a tornare a casa. Una volta rientrata, ha chiamato un medico che ha avanzato il sospetto di un’intossicazione da GHB. E che le ha consigliato di recarsi in commissariato e sporgere denuncia.

Stordimento e malessere dopo la consumazione in un bar di Montmartre

Una denuncia che, come ha tenuto a precisare il manager della giovane, Louane ha presentato come «misura preventiva», perché la cantante è ancora in attesa degli esiti dei prelievi. Pertanto ancora non c’è certezza che si tratti espressamente di Ghb: una sostanza inodore, in grado di inibire la capacità di intendere e di volere. E che riduce pertanto la capacità di reagire ad aggressioni e violenze da parte di chi la ingerisce. Ma l’allarme sociale è alto. E l’artista francese non ha esitato a mettere il suo volto e il suo nome in campo per denunciare la vicenda.

La voce di Louane, attrice de “La famiglia Bélier” e cantante famosa in Francia

Una voce e una denuncia, quella della cantante, attrice e doppiatrice, che rilancia forte e chiaro l’allarme sulla pericolosità della Ghb e sulla facilità del suo utilizzo da chi vuole aggredire una preda rendendola inerme e impossibilitandole una reazione di difesa. Una voce che i francesi hanno imparato e conoscere e apprezzare dopo la sua partecipazione nel 2013 a The Voice, la plus belle voix e dopo aver recitato nel 2014 nel film La famiglia Bélier, ruolo che le è valso il Premio César per la migliore promessa femminile nel 2015. Il suo primo album, Chambre 12 è stato il più grande successo discografico del 2015 in Francia. Una voce che però, stavolta, intona note di denuncia e di allarme.

