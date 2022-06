Il caso Messina: la Lega sta con il vincente Basile, ma il primo partito di centrodestra è sempre FdI

Netta affermazione di Fratelli d’Italia a Messina, dove il partito di Giorgia Meloni si conferma primo del centrodestra nonostante la strana geometria che si è formata in occasione del voto. La Lega, infatti, nella sua declinazione siciliana di Prima l’Italia ha appoggiato Federico Basile, il candidato civico, sostenuto anche dal sindaco uscente della città, Cateno De Luca, ed eletto al primo turno con il 45,6% dei voti, in virtù della legge elettorale siciliana per cui basta il 40% per la vittoria. FdI e Forza Italia appoggiavano invece Maurizio Croce, arrivato al 27,5%. Entrambe le candidature erano sostenute da diverse civiche.

Anche a Messina FdI primo partito del centrodestra

Benché nella compagine poi risultata vincente, Prima l’Italia si è fermata al 5,3%, risultando terza lista nella propria coalizione dopo due civiche. Fratelli d’Italia, invece, ha raggiunto l’8,6%, arrivando secondo, dopo una civica e prima di Forza Italia che si è attestata al 5%. «FdI è il primo partito del centrodestra a Messina. Superiamo abbondantemente l’8 per cento e, soprattutto, riceviamo tantissimi voti di lista a dimostrazione che la politica fondata sulla coerenza, sulla serietà, sul radicamento nel territorio, così come ci indica ogni giorno la nostra leader Giorgia Meloni, conduce a questi risultati», ha commentato Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea regionale siciliana e commissario FdI a Messina.

«Per il consiglio comunale – ha aggiunto – abbiamo tre candidati in prima fila per essere eletti e siamo in attesa del risultato definitivo, che già pare abbastanza chiaro e consolidato. Non possiamo che ringraziare i nostri elettori che ci hanno confermato la loro fiducia e tanti altri che ce l’hanno data, siamo certi – ha concluso Amata – di non deluderli».