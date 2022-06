Genova e La Spezia: le cifre della vittoria di Marco Bucci, Pierluigi Peracchini e del centrodestra

In Liguria vittoria del centrodestra al primo turno a Genova e a La Spezia. Marco Bucci è stato rieletto sindaco di Genova.

Liguria, a Genova riconfermato Bucci

Il primo cittadino, in carica dal 2017 e che nel corso del suo mandato si è trovato ad affrontare il crollo del ponte Morandi e la ricostruzione del Viadotto, si è affermato al primo turno contro lo sfidante del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle Ariel Dello Strologo. Bucci è forte del 55,49% dei suffragi contro il 38,03% del principale candidato d’opposizione. Guardando nel dettaglio i voti di lista nel centrodestra, la lista Bucci sindaco ha ottenuto il 19,06% e nove seggi. FdI: 17.788 voti e il 9,33% delle preferenze ha guadagnato quattro seggi. Toti per Bucci 9,17% e quattro seggi. La Lega con il 6,76% ottiene tre seggi, Genova Domani 4,70 e due seggi, Forza Italia 3,85 e un seggio, Unione di Centro 1,97 e un seggio. Gente d’Italia 0,20, Liberal socialisti 0,15: per entrambi nessun seggio.

Genova, Bucci: «Sarò il sindaco di tutti»

«È una bella giornata – ha commentato Bucci – abbiamo raggiunto un buon risultato di cui siamo molto contenti, voglio ringraziare innanzitutto i cittadini genovesi che hanno avuto fiducia in noi, soprattutto dico e ripeto che io sarò il sindaco di tutti». E poi ha ribadito ancora: «Sarò il sindaco di tutti indipendentemente da quello che hanno votato i cittadini, indipendentemente se siano andati a votare o no, lo ritengo il messaggio principale».

La Spezia, vince Pierluigi Peracchini con il 53,53%

A La Spezia vittoria per Pierluigi Peracchini. Il candidato di centrodestra ha vinto al primo turno con il 53,53%. Le formazioni che lo hanno sostenuto sono La Spezia Civica Peracchini Sindaco, Fratelli d’Italia, Liguria al Centro Toti per Spezia, Lega Salvini Liguria, Spezia Vince, Unione di centro (Udc), Forza Italia. Piera Sommovigo – sostenuta da Partito Democratico-Articolo uno, Si Sinistra Italiana-Europa Verde-Linea Condivisa, Sommovigo Sindaca Avanti Insieme!, Spezia Bene Comune, Movimento 5 Stelle – si è fermata al 37,22%.

La Spezia, FdI 9.77%

Guardando nel dettaglio ai voti del centrodestra, la lista La Spezia Civica Peracchini Sindaco ha ottenuto il 18,03% dei voti. FdI è il primo partito con 3.308 voti e il 9,77% delle preferenze. Seguono Liguria al Centro Toti per Spezia con 8,46%, la Lega Nord con il 7,94, Vince Spezia con il 5,14%, Unione di Centro 2,29%, Forza Italia 2,12%.