Flambus a Roma, due incendi in 7 giorni: Gualtieri potrebbe battere perfino il record della Raggi

È ancora flambus a Roma, il sesto mezzo in fiamme dall’inizio del 2022, tra le flotte del trasporto pubblico capitolino: una media che tiene drammaticamente il passo dell’amministrazione Raggi. Quello di oggi è avvenuto all’alba sulla Laurentina.

“Per ragioni da accertare, si è verificato un principio di incendio su un bus della linea 073 che svolgeva servizio lungo la via Laurentina, oltre il Grande raccordo anulare”, riporta l’Atac, aggiungendo che “l’incendio si è poi esteso al vano posteriore del bus. Non ci sono stati problemi per le persone. Il bus era in servizio da 16 anni”. Dall’inizio dell’anno sono 6 i mezzi, tra quelli Tpl e Atac, andati a fuoco. Una media di uno ogni 25 giorni. Con la Raggi la media era invece un flambus ogni 18 giorni. Tuttavia, con questo trend, la giunta Gualtieri potrebbe effettuare il poco invidabile sorpasso.

L’altro flambus risale ad appena una settimana fa. Venerdì scorso, un autobus Atac, linea 39, ha preso fuoco in via Salaria all’altezza del civico 1.495. Le alte fiamme hanno danneggiato due auto vicine in sosta nel punto in cui il mezzo ha dovuto fermare la sua corsa. Il conducente ha dato l’allarme non appena iniziato l’incendio e ha provato invano a spegnerlo con l’estintore di servizio. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto dell’incendio e hanno spento l’enorme rogo.

Il 30 aprile era toccato a un mezzo della linea 771 gestita da Roma Tpl ha preso fuoco in via Luigi Candoni, proprio davanti a una rimessa dell’Atac, da dove il mezzo era appena uscito per iniziare il suo giro. Solo nel 2021 furono oltre 20 (ai quali vanno aggiunti i 26 bruciati a Tor Sapienza, distrutti in un incendio) mentre negli ultimi 5 anni ne sono bruciato oltre 250. Le cause? Vetture vecchie che in alcuni casi hanno sfiorato anche i vent’anni, che hanno macinato centinaia e centinaia di migliaia di chilometri e che in molti casi non hanno ricevuto un’adeguata manutenzione.

Flambus a Roma: mezzi vecchi e scarsa manutenzione

Come ha riportato Il Messaggero, il Comune ha deciso di dismettere 450 vecchi autobus immatricolati tra il 2001 e il 2005, altamente inquinanti (Euro 1 e Euro 2). Che Atac avrebbe dovuto dismettere già lo scorso anno, salvo poi prendere tempo. Tuttavia, l’operazione potrebbe risultare complicata. Intanto perché quest’ anno la municipalizzata dovrebbe acquisire circa 200 nuovi bus. Meno della metà delle 450 da sostituire. Queste vetture, poi, in teoria dovrebbero essere già a riposo, in realtà sono utilizzate come muletti: messe in strada in caso di guasti di altri bus oppure nei giorni dove è maggiore la domanda degli utenti. In media fanno comunque tra i 20 e i 30mila chilometri all’anno. Restano i flambus con la recente media record di un rogo alla settimana. Da Raggi a Gualtieri, se qualcosa è cambiato, è cambiato in peggio.