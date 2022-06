È morto il pugile sudafricano del video virale dei pugni sferrati nel vuoto: avviata un’indagine

Il pugile sudafricano Simiso Buthelezi è morto dopo aver subito un’emorragia cerebrale nel corso di un match disputato nel fine settimana a Durban. Il 24enne stava affrontando domenica il connazionale Siphesihle Mntungwa per il titolo WBF All Africa dei pesi leggeri e stava dominando l’avversario. Poi, il clamoroso blackout: Buthelezi ha iniziato a tirare pugni a vuoto con l’avversario che si trovava alle sue spalle. L’arbitro l’ha abbracciato ed ha sospeso il match. Al King Edward VIII Hospital dove i medici hanno scoperto un’emorragia cerebrale con il pugile che è stato trasferito in terapia intensiva in coma farmacologico.

Very scary in South Africa please 🙏🏼 for Simiso Buthelezi (4-1). At 2:43 of the 10th & final round, Siphesihle Mntungwa (7-1-2) falls through the ropes but then Buthelezi appears to lose his understanding of the present situation. Mntungwa takes the WBF African lightweight title pic.twitter.com/YhfCI623LB

— Tim Boxeo (@TimBoxeo) June 5, 2022