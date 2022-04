Mike Tyson provocato da un passeggero molesto in aereo. La reazione dell’ex pugile è furibonda (video)

Infastidito per l’insistenza di un altro passeggero a voler parlare con lui, l’ex campione dei pesi massimi Mike Tyson ha perso la testa e lo ha preso a pugni a bordo di un volo Jet Blue che stava per partire da San Francisco diretto in Florida.

Irone Mike è stato “immortalato” da un cellulare mentre assestava una serie di ganci come sul ring. A farne le spese il suo compagno di viaggio che apparentemente ha riportato lividi e perso un po’ di sangue a causa dell’incidente.

“Ne aveva abbastanza del tizio dietro di lui che gli parlava nell’orecchio e gli ha detto di calmarsi. Ma il ragazzo ha continuato, e secondo un testimone Tyson ha cominciato a tirargli diversi pugni al volto“, ha raccontato il portale statunitense Tmz.. Tyson è stato fatto poi scendere prima del decollo dell’aereo. Mike Tyson si è girato è ha iniziato a tempestarlo di pugni, senza nemmeno abbandonare la propria postazione. Gli altri passeggeri, allibiti, hanno ripreso la scena attraverso i propri telefoni, con il video che ha fatto ben presto il giro del mondo. Al momento, lo staff del pugile e la compagnia aerea Jet Blue non hanno rilasciato commenti sull’episodio.

Il pugile è considerato uno dei migliori campioni di boxe di tutti i tempi ma è anche celebre per i suoi comportamenti imprevedibilmente aggressivi come quando prese a morsi l’orecchio del rivale Evander Holyfield nel 1997 e per frequenti incontri ravvicinati con la giustizia che lo hanno fatto condannare per stupro e dipendenza dalla cocaina.

Secondo un calcolo recente del Daily Star, Mike Tyson avrebbe dilapidato un patrimonio di 300 milioni di dollari. Nel tempo, però, è stato in grado di ricostruirsi un rispettabilissimo patrimonio soprattutto grazie alle numerose partecipazioni in televisione e al cinema, compresa la popolare trilogia ‘Una notte da leoni’. Possiede inoltre il famoso ‘Tyson Ranch’, nel quale coltiva e vende una vasta gamma di prodotti a base di marijuana che gli frutterebbe oltre 425mila euro al mese. Un patrimonio che non lo ha reso più accomodante o paziente, come si evince anche dal video.